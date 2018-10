Cullera impulsa 15 habitatges de lloguer social

Connect on Linked in

El consistori implica a les immobiliàries en el projecte finançat per la Generalitat per a donar allotjament digne a persones en risc d’exclusió

L’Ajuntament de Cullera i la Generalitat impulsen 15 habitatges de lloguer social amb l’objectiu de garantir un habitatge digne i assequible a les famílies en risc d’exclusió.

La localitat figura com un dels municipis amb major demanda d’habitatges amb finalitats socials, indica la regidora delegada de Serveis Socials, Francesca Ortiz, qui s’ha reunit este matí amb representants de les immobiliàries de la localitat per a presentar-los el concurs convocat per la Generalitat orientat a la compra d’habitatges per a la seua posterior posada a disposició en règim de lloguer social.

Per a aconseguir els habitatges, la localitat necessita la participació en el concurs de veïns interessats a vendre habitatges situats a Cullera, assenyala Ortiz.

La Generalitat ha publicat en la pàgina web http://www.habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/concurs-per-a-l-adquisicio-d-habitatges-per-a-incrementar-el-parc-public tots els detalls del concurs.

Els interessats en la venda poden trobar informació sobre qui pot presentar ofertes, els requisits que han de complir tant els sol·licitants com els seus habitatges oferits, fins a quan es pot sol·licitar l’entrada a concurs, on iniciar els tràmits, la documentació a presentar i com tramitar el procés.

Francesca Ortiz té clar que estos habitatges suposarien una gran ajuda en els treballs per a arribar a garantir plenament el dret de les persones a un habitatge digne que contempla la Constitució Espanyola. Una manca, diu, que s’ha agreujat després de la crisi del 2008 i que, una dècada després, seguix sense solucionar-se.

Ortiz insta als interessats a vendre un habitatge plurifamiliar a informar-se sobre les característiques i requisits del concurs i s’ha mostrat esperançada en què la iniciativa tinga bon acolliment. «És una oportunitat per als venedors», remarca, en un moment en el qual malgrat la recuperació del mercat immobiliari, el parc d’habitatges a la venda encara és elevat.

La nova iniciativa se suma a totes les iniciades des de l’àrea de Serveis Socials del municipi, que registra este 2018 la inversió més gran de la història en l’Ajuntament de Cullera amb més de dos milions d’euros destinats a polítiques per a les persones.

La regidora Ortiz indica que «en tres anys li hem donat la volta a les polítiques socials de Cullera, que han passat de tindre un pressupost ridícul amb la dreta a ser ara una màxima prioritat per al govern municipal, que concep els drets socials com una garantia i una oportunitat per a lluitar contra la desigualtat i no com un servei caritatiu com ocorria abans».