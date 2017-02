Cullera impulsarà una oficina municipal europea per a rebre més fons de la UE

El consistori obté assessorament de la delegació del Consell a Brussel·les i becarà a alumnes per a conéixer les institucions comunitàries

CULLERA. 02-02-17. Reforçar l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) amb una oficina municipal europea —situada en la Casa Palomes— que s’encarregue directament de gestionar nous projectes cofinançats per la Unió Europea.

És una de les novetats que vol implementar l’Ajuntament de Cullera, segons ha anunciat hui l’alcalde, Jordi Mayor, després d’una visita a Brussel·les on ha tingut l’oportunitat d’entrevistar-se amb els responsables de la delegació del Consell en la capital comunitària així com de visitar l’Europarlament.

L’alcalde ha explicat que el govern municipal s’ha bolcat des del primer moment a obrir noves vies de finançament per als seus projectes donades les conegudes dificultats econòmiques per les quals travessa el consistori i les restriccions que li imposa el pla d’ajust.

«Estem obtenint molt de suport econòmic de la Generalitat i de la Diputació de València i també acabem de rebre 400.000 euros de la UE per a un projecte», ha assenyalat, «però volem intensificar la nostra participació en programes cofinançats per la UE perquè poden ser una font interessant d’injecció de diners que contribuïsquen a rellançar al nostre municipi i generar noves oportunitats per als nostres veïns».

En eixe sentit, Mayor estima convenient que l’ADL, el personal de la qual va ser desmantellat per les retallades de l’anterior govern, «torne a disposar dels recursos necessaris per a impulsar l’economia local». Sobre este tema, ha assenyalat que la recent posada en funcionament d’un servici d’orientació laboral per a aturats és un exemple de la nova política de reconstrucció de l’agència que està desplegant l’executiu municipal.

Assessorament

En la seua visita a les institucions europees, Mayor ha arrancat el compromís de l’oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les de rebre ajuda i assessorament en matèria de finançament europeu. «La delegació de la Generalitat ens prestarà la seua col·laboració en totes les nostres iniciatives i ens han orientat sobre noves possibilitats de finançament que ara s’obrin», ha apuntat.

D’altra banda, Mayor ha tingut l’oportunitat de reunir-se amb l’eurodiputada del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, qui s’ha compromés a gestionar beques perquè en els pròxims mesos estudiants de Batxillerat de Cullera puguen visitar Brussel·les i conéixer de primera mà les institucions europees.

El primer edil s’ha mostrat satisfet per este assoliment, «ja que estes ajudes són molt limitades i ara una quinzena de joves del municipi podrà optar a elles». Jordi Mayor ha traslladat la iniciativa als dos instituts de la població a través de l’edil d’Educació, Sílvia Roca. Seran els mateixos centres docents els que marcaran els criteris d’elegibilitat per a ser beneficiaris.

Cullera també ha assistit estos dies a les reunions de llançament del programa Erasmus + Sport del qual és beneficiària amb el projecte ‘Sprinter’. La UE solament ha aprovat poc més d’un centenar d’estes iniciatives d’entre les milers presentades.