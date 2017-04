Cullera inicia les festes amb la programació més ambiciosa en anys

Els concerts de Fangoria, Nancys Rubias, Aspencat, Manu Tenorio o un tribut a Coldplay són els grans atractius

CULLERA. 21-04-17. Les Festes Majors de Cullera arranquen este dissabte amb la programació més ambiciosa dels últims anys. Nombroses actuacions musicals per a tots els gustos amb artistes de primer nivell en el panorama nacional com Fangoria o els valencians Aspecat constituïxen el gran atractiu de les celebracions en honor a la Mare de Déu del Castell.

Enguany la regidoria de Festes que dirigix Pere Manuel s’ha bolcat en la confecció d’una programació que òmpliga d’actes tota la setmana de manera que les Festes de Cullera es convertisquen a més en un atractiu turístic i recuperen el prestigi d’antany.

En eixe sentit, l’emblemàtica Nit de l’Aurora, dissabte que ve 29 d’abril, comptarà amb un dels plats forts d’edició. Sobre l’escenari es podrà veure a una de les parelles més televisives del moment amb l’actuació de Fangoria i les Nacys Rubias. Les entrades per al concert poden adquirir-se presencialment en la Casa de la Cultura de Cullera al preu reduït de 7 euros per als veïns i de 10 euros per a la resta. També es poden comprar per internet a través de la plataforma www.ticketvip.es amb un cost únic de 10 euros i en taquilla el mateix dia de l’actuació a 15 euros.

Presentació oficial del Medusa

Les Nancys repetixen a Cullera després del seu èxit en la passada edició del Medusa Sunbeach Festival, que també es presenta oficialment la nit del 30 d’abril en el pàrquing Enrique Chulio a partir de les 23 hores.

La música en valencià també té el seu espai. El Festival Marítim de música en valencià arriba enguany a la seua segona edició. Els amants de grups com Aspencat, Lágrimas de Sangre, Assekes o els cullerencs Gramoxone Ska Band podran gaudir del seu espectacle este dissabte en el pàrquing de l’avinguda Enrique Chulio des de les 23 hores amb entrada gratuïta.

Demà, diumenge, a les 23:30 hores es rendirà un tribut a Coldplay en el passeig doctor Alemany on el dijous 27 d’abril actuarà el popular cantant Manu Tenorio amb la seua gira ‘Con el alma encendida’. Serà a partir de les 23 hores també amb entrada gratuïta.

La cultura també té el seu espai amb la LXX edició del Certamen Nacional de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’, el més antic d’Espanya en la seua categoria que té lloc este diumenge 23 en els Jardins del Mercat. Enguany entren en lliça la Unió Musical de Sueca, la de Catarroja i l’Agrupació Musical Juvenil Cabezo de Torres. Musical Juvenil Cabezo de Torres.