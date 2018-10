Cullera inicia la remodelació del carrer del Riu amb una inversió de 600.000 euros

Print This Post

La intervenció millorarà l’estètica i les infraestructures hidràuliques d’esta emblemàtica via del nucli antic

El carrer del Riu lluirà en uns mesos una imatge renovada. L’Ajuntament de Cullera ja ha iniciat les obres de remodelació d’una de les vies més emblemàtiques del centre històric.

El projecte compta amb una inversió de 600.000 euros i suposa un avanç més en el pla de rehabilitació del nucli antic, que després de la recent intervenció en el carrer del Vall suma ara esta actuació.

La reforma comprén la zona urbana que s’inicia en la confluència de la rambla Sant Isidre —al costat del riu Xúquer— a l’altura de l’emblemàtica Casa de l’Ensenyament i abasta fins al límit amb la plaça d’Espanya, on s’emplaça la Casa Consistorial o l’edifici de la Fonda.

També es troben en ella altres construccions emblemàtiques i representatives del modernisme, com l’actual seu de l’Associació de les Mestresses de Casa Tyrius, i té la seua seu la Societat Musical Instructiva Santa Cecília.

Les obres, iniciades fa uns dies, contemplen una renovació integral del carrer, que comptarà amb una nova calçada d’empedrat de formigó i granit a més de voreres més amples per a facilitar la mobilitat als vianants.

Així, se substituirà l’actual model de vorera ‘Cullera’ —molt característic de la trama urbana de la ciutat— com ja s’ha fet en les anteriors remodelacions de la Vila.

D’altra banda, el projecte inclou la instal·lació de testos i arbrat, equipament urbà amb una estètica d’acord amb la dels carrers ja rehabilitats en el centre.

Infraestructures hidràuliques

En un altre ordre de coses, la intervenció s’aprofitarà per a la renovació de les infraestructures hidràuliques de la zona. D’esta forma s’aconseguirà una millora, modernització i reubicació dels servicis de proveïment i sanejament existents. Cal destacar, que el servici d’aigua potable en els habitatges situats en el carrer Riu no es vorà interromput durant l’execució de les obres, ja que està prevista l’execució d’una canonada provisional de proveïment per a garantir el subministrament de les mateixes en tot moment.

Amb l’actuació de renovació de la xarxa d’aigua potable i accessoris, s’obtenen diversos beneficis, entre els quals destaquen una millora en la continuïtat del subministrament d’aigua potable, la possibilitat d’increment en el cabal i pressió de la xarxa, la disminució de les pèrdues d’aigua per l’eliminació de fugides en xarxa o la millora en la qualitat de l’aigua potable subministrada.

Una obra necessària

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha indicat que la intervenció que duu a terme la regidoria d’Urbanisme, dirigida per Juan Vicente Armengot, «era molt necessària perquè el carrer del Riu era un dels que pitjor estat presentava del centre històric».

El primer edil considera que «a més de fer un carrer en el qual el vianant tindrà més protagonisme, li donarem una estètica més concorde al nou model de ciutat que estem implantant».

Les obres es financen amb recursos municipals i les aportacions del Pla Provincial d’Obres i Serveis 2017 de la Diputació de València.