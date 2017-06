Cullera inicia una campanya d’identificació de gossos en el nucli urbà i zones rurals

La Policia Local calcula que el 90 % dels cans que hi ha en casetes de camp no disposen del xip

CULLERA. 21-06-17. L’Ajuntament de Cullera ha iniciat esta setmana una campanya d’identificació de gossos tant en el nucli urbà com en les zones rurals. La Policia Local és l’encarregada de dur a terme les inspeccions, que tenen per objecte comprovar que les mascotes porten el xip obligatori.

La problemàtica no és menor. El Cos policial considera que el principal focus de gossos sense la identificació corresponent es localitza en les casetes de camp, on es calcula que al voltant del 90 % dels cans no disposen del dispositiu que acredita la seua identitat.

Però estos casos també es donen amb massa freqüència en el nucli urbà. L’aparició de gossos perduts sense el xip és una constant, la qual cosa impedix la Policia Local poder localitzar l’amo o actuar en cas d’accidents.

Campanya institucional

Per a tractar de conscienciar els propietaris, s’ha iniciat la campanya institucional ‘Estima’l. Identifica la teua mascota’ amb la qual es donen les raons per les quals és necessari complir este requisit.

A més de l’obligació legal i de la facilitat a l’hora de trobar l’amo d’un gos perdut, s’explica als ciutadans que portar el xip aporta tranquil·litat, ja que en cas d’algun accident en el qual l’animal es veja implicat l’assegurança de casa pot cobrir els danys. També, segons l’assegurança contractada, si el ca mossega cap persona es poden cobrir els danys personals, expliquen fonts policials.

Aprofitant que es procedix al control de l’animal, se sol·licitarà també les corresponents obligacions sanitàries que marca la normativa: estar al dia en la vacuna contra la ràbia i una desparasitació contra l’equinococcosis, ambdues de periodicitat anual.

Control de races perilloses

L’acció també perseguix el control de les races de gossos potencialment perilloses de les quals el propietari ha d’estar en possessió de la llicència municipal pertinent. S’observarà que els animals siguen portats per majors d’edat, estiguen lligats i amb morrió.

En les zones rurals, en cas que el propietari no es trobe en el moment de la identificació, se’ls requerirà mitjançant carta perquè aporten la documentació necessària.

La campanya d’identificació es duu a terme conjuntament per la regidoria de Policia Local que dirigix María José Terrades i la de Serveis Generals, de la qual és responsable l’edil Hugo Font.