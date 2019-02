Cullera injecta 600.000 euros en el teixit social

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La xifra és la més alta de la història del municipi i duplica les ajudes de l’anterior legislatura / Les subvencions es plasmen en convenis per a donar transparència i evitar l’arbitrarietat en les concessions

L’Ajuntament de Cullera injectarà enguany un total de 600.000 euros en el teixit social del municipi. És la xifra més alta de la història i suposa duplicar la quantia que es va destinar durant l’últim any de l’anterior legislatura a eixa mateixa finalitat.

Esta vesprada té lloc en l’Auditori Municipal l’acte oficial de la firma dels convenis reguladors de les ajudes. En la trobada es donen cita totes les entitats locals que reben algun tipus d’aportació econòmica per a garantir la seua activitat.

En total, 52 beneficiaris que comprenen des de les entitats dedicades a finalitats solidàries fins a les culturals, passant pels clubs esportius, les falles, les protectores, les agrupacions musicals o les entitats festives.

Des de l’any 2016 s’ha produït un increment notable en esta partida pressupostària que en 2015 era de tan sols 294.000 euros. També durant este període són més les entitats que reben subvenció, algunes per primera vegada després d’anys sol·licitant-la al consistori.

De la mateixa manera, les entitats beneficiàries cobren ara abans, de manera que poden funcionar sense problemes al llarg de tot l’any. De fet, demà mateix tindran ingressades les quanties en els seus comptes i treballaran amb tranquil·litat podent-se planificar.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha tingut hui paraules d’agraïment a tots els col·lectius que enfortixen la societat civil cullerenca. «Són la columna vertebral de la ciutat», ha dit, «i complixen un paper impagable perquè arriben on l’Administració local no pot fer-ho. Sense ells, seria impossible dur a terme tantes actuacions que repercutixen positivament en la cohesió social de la ciutat. Per això, esta és la millor inversió que podem fer: enfortix a Cullera i ens convertix en una ciutat millor».

La màxima autoritat local assegura que «el canvi ha servit perquè les associacions estiguen hui millor i tinguen garantida la seua viabilitat» i manifesta la seua voluntat de «continuar col·laborant amb el teixit social perquè existisca cada vegada una societat civil més forta i independent».

Transparència

El consistori posa llum i taquígrafs al repartiment de les subvencions i, per segon any consecutiu, ha plasmat en convenis públics la concessió de les ajudes i així com els compromisos i obligacions que es deriven d’estes.

No és procedent l’arbitrarietat en la concessió de les ajudes, posa en relleu el primer edil, qui remarca que «l’època de repartir diners sobre la base d’afinitats ha acabat».