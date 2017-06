Cullera inspeccionarà els comerços per comprovar els orígens dels melons

La regidoria d’Agricultura impulsa una nova campanya de prevenció de robatoris al camp

CULLERA. 22-06-17. Els comerços de fruites i verdures de Cullera rebran inspeccions durant els pròxims mesos per tal de comprovar l’origen dels melons que posen a la venda. És una de les mesures que contempla la campanya de prevenció de robatoris al camp davant l’inici de la temporada d’esta fruita d’estiu.

El regidor d’Agricultura, Hugo Font, va presidir este dimarts la Junta de Seguretat del Camp, amb la presència de la Policia Local, de la Guàrdia Civil, de la Cooperativa de Llauradors i d’agricultors a títol particular. En la trobada s’acordaren algunes mesures per tal de pal·liar i controlar els robatoris al camp de cara als pròxims mesos.

Entre els acords, s’incrementarà el control i la vigilància en el camp per les Forces de Seguretat i a més s’ha fet una crida a la col·laboració dels llauradors i veïns de Cullera en general perquè si detecten algun possible robatori o cap persona aliena a la parcel·la o a la zona, o bé alguna circumstància estranya en el camp que puga donar a entendre que hi ha lladres o que s’està preparant un robatori, que ho comuniquen immediatament a la Policia Local o la Guàrdia Civil. En eixe sentit, es demana que s’aporten les màximes dades possibles, com puguen ara la descripció de la persona, vehicle, matrícula, etc.

En el mateix sentit, Hugo Font ha fet incís en què qualsevol llaurador ha de documentar la transacció de la venda del seu producte per a que hi haja constància, perquè és d’obligat compliment.

I és que durant l’estiu els productors de melons de la localitat no solament s’enfronten a durs mesos de treball sinó també a un problema estés: els robatoris de collites. Hugo font detalla que la coordinació entre les parts és «fonamental» per a evitar que els agricultors es vegen perjudicats pels robatoris.

Entre algunes de les recomanacions, el regidor demana als llauradors que canvien de rutina de treball en l’explotació almenys una vegada a la setmana. D’esta forma, s’intenta despistar als lladres, que solen realitzar un seguiment habitual dels seus objectius.

Així mateix, ha instat als agricultors que habiliten en la mesura del possible espais de seguretat per a la custòdia de material i eines del camp. A més, se’ls suggerix que instal·len sistemes d’enregistrament audiovisual i gps en la maquinària que permeten localitzar-les en tot moment.

La denuncia, imprescindible

Denunciar és també fonamental. Una denúncia no formulada és una oportunitat més per al delinqüent, per la qual cosa és necessari comunicar a les forces de l’ordre qualsevol incidència, fins i tot si no es pensa denunciar.

També s’ha demanat que es desconfie d’aquells que oferixen un preu per sobre del mercat, ja que se sospita que en moltes ocasions l’única cosa que es pretén per part d’eixos oferents és accedir a les explotacions agràries per a dies després desvalisar-les.