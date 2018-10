Cullera instal·la una tanca de seguretat demandada pels pares en el parc d’Andrés Piles

Print This Post

La zona infantil se situa al costat d’un carrer amb trànsit i no estava protegida

El consistori també conclou la remodelació de l’àrea de jocs del Port amb la col·locació de zones d’ombra

La regidoria de Serveis Exteriors ha instal·lat una tanca de protecció en els jocs infantils de la plaça Andrés Piles, una demanda llargament esperada pels pares que porten als seus fills a este espai d’oci situat al costat del carrer 25 d’Abril.

Es donava la circumstància que el parc, proper a la zona de circulació de vehicles, no comptava amb zona de protecció per als xiquets, la qual cosa provocava sensació d’inseguretat i suposava un evident perill.

L’edil delegat de l’àrea, Salva Tortajada, ha explicat que «encara que la plaça ja li ha costat als cullerencs més de cinc milions d’euros en sobrecostos per la gestió de l’anterior govern, no havien pensat en alguna cosa tan bàsica com garantir la seguretat dels menuts».

En eixe sentit, Tortajada assenyala que «els pares i usuaris del parc infantil ho havien estat demanant amb insistència a l’ajuntament» pel que s’ha procedit a atendre la demanda, que «ha sigut molt ben rebuda perquè podria haver-se produït una desgràcia en algun descuit». «Ara poden gaudir de l’oci més tranquils», ha declarat.

Ombra en el Port

D’altra banda, la regidoria de Serveis Exteriors ha conclòs la reforma integral del parc infantil de l’avinguda del Port. El passat estiu es van canviar tots els jocs i el sòl, es va dotar de tanca i ara s’han instal·lat envelats per a crear zones d’ombra, una altra de les peticions que formulen els usuaris habituals del parc.

La intenció és que, a pas a pas, es vagen instal·lant zones d’ombra en aquells parcs infantils que no disposen d’elles «perquè en l’època de calor resulta impossible estar i és una altra de les demandes més habituals per part de la ciutadania en relació amb este servei», conclou Tortajada.

Estes millores se sumen a unes altres que es duen a terme en les zones verdes del municipi. La de major envergadura és la conclusió del parc urbà de Sant Antonio on s’executa la construcció d’una zona de cultura urbana amb un skatepark com a principal atractiu.