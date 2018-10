Cullera instaura l’educació infantil pública i gratuïta

Connect on Linked in

Totes les sol·licituds de places per a l’Escoleta han sigut admeses de cara a la reobertura del centre, que es durà a terme en unes setmanes

L’educació infantil és ja totalment pública i gratuïta a Cullera. L’Escoleta d’Educació Infantil de primer cicle per a xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys torna a entrar en funcionament este curs després del tancament al qual es va vore abocat l’ajuntament fa ara tres anys després de descobrir, amb el canvi de Corporació, que l’edifici on s’emplacen les instal·lacions no complia la normativa legal i, per tant, no es podia seguir impartint docència.

Un total de 57 xiquets i xiquetes podran tornar a les aules en unes setmanes després que la Conselleria d’Educació haja reobert el centre, que ara és de titularitat autonòmica —abans era municipal— després de les negociacions entre l’ajuntament i la Generalitat perquè esta es fera càrrec del mateix una vegada que el consistori ja esmenara en 2015 les deficiències tècniques de les instal·lacions.

Després d’obrir-se el termini d’admissió la setmana passada, foren moltes les famílies interessades a portar allí els seus fills, explica la regidora d’Educació, Sílvia Roca.

«Adquirírem el compromís d’instaurar a Cullera l’educació pública i gratuïta d’1 a 3 anys i ara ho hem complit», diu Roca, qui admet que «el trànsit burocràtic per a arribar fins a solució ha sigut llarg i costós, però ha valgut la pena».

Roca insistix en la importància d’implantar l’educació pública en una etapa tan important com és la Infantil de primer cicle amb tot el que l’educació pública comporta pel que fa a la qualitat educativa i la transmissió de valors.

La també primera tinent d’alcalde assenyala que ara «la situació serà fins i tot millor que abans del tancament perquè el centre serà cent per cent públic i cent per cent gratuït, enfront de la gestió privatitzada per la qual va apostar l’anterior govern».

Període de matrícula

La matrícula de l’alumnat es durà a terme entre els dies 8 i 9 de novembre mentre que la conselleria ha informat que les classes s’iniciaran l’11 de novembre.

Totes les sol·licituds han sigut admeses i es crearan quatre grups: dos d’alumnes d’un any, un de xiquets i xiquetes de 2 anys i un quart de caràcter mixt amb els xiquets nascuts a la fi de 2016 i principis de 2017.