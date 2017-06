Cullera invertix més de mig milió d’euros per a combatre l’atur juvenil

El govern municipal dedica més de 2 milions a programes de foment de l’ocupació

CULLERA. 20-06-17. L’Ajuntament de Cullera seguix apostant decididament per les polítiques de foment de l’ocupació. Enguany el consistori cullerenc invertirà més de mig milió d’euros en programes de contractació dirigits a persones menors de 30 anys.

Esta quantia unida als més de 400.000 euros de la borsa social d’ocupació, els programes de beques municipals remunerades, els diversos plans de contractació, l’ampliació de la plantilla de serveis socials o la borsa d’ocupació dels aparcaments d’estiu fan que Cullera dedique en estos moments més de 2 milions d’euros a foment de l’ocupació.

«Es tracta d’una xifra rècord en la història del nostre municipi», remarca l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, «perquè hem passat d’un govern que dedicava zero euros a ocupació juvenil a un altre que està bolcant tots els seus esforços en este camp de la mà de la Generalitat Valenciana».

Cullera acaba de rebre prop de 268.000 euros del programa EMCUJU de la Generalitat amb el qual podrà contractar 15 joves qualificats d’entre 16 i 30 anys durant dotze mesos. La selecció es realitza a través d’una oferta genèrica del Servef i és important que les persones interessades estiguen inscrites en el Programa de Garantia Juvenil d’este organisme, destaquen des del consistori.

Taller d’ocupació

Recentment, Cullera també ha iniciat un taller d’ocupació per a formar a 10 joves de la localitat en el manteniment de jardins i zones verdes, projecte que s’emmarca en el programa t’Avalem, confinançat pel Servef. Té un any de durada i combina formació amb pràctica professional. La inversió en este programa ascendix a 240.000 euros.

Actualment, Cullera compatibilitza un total de 250 joves del municipi inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, encara que s’estima que són molts més els joves en atur que no figuren com a sol·licitants del programa. «És important que els joves s’inscriguen per a poder optar amb totes les garanties a estes contractacions», remarca el primer edil.

Mayor ha posat en relleu el «canvi de model de gestió que suposa que ara hi haja un govern a Cullera i un altre en la Generalitat que prioritzen les polítiques de foment de l’ocupació enfront de l’etapa anterior eliminació dels programes públics de treball».

L’alcalde no s’ha aventurat a donar xifres sobre l’evolució de la desocupació, però s’ha felicitat perquè «el que és clar és que en estos moments tenim menys atur que a l’inici de la legislatura», fets que a Cullera atribuïx en part a la reactivació del sector turístic així com a l’impuls de l’Administració local «amb polítiques decidides de formació i contractació».