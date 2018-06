Cullera es marca abaixar de l'1 % de positius en la nova campanya d’alcoholèmia

Print This Post

La Policia Local realitza controls preventius aleatoris durant tota esta setmana

CULLERA. 04-06-18. Abaixar de l’1 % de positius en alcohol i drogues. És l’objectiu que s’ha marcat la Policia Local de Cullera davant la campanya de vigilància i control que duu a terme esta setmana en el marc de l’Estratègia de Seguretat Vial 2011-2020 de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Dos de cada tres delictes comesos contra la seguretat vial estan relacionats amb l’alcohol, recorda la Policia cullerenca. I és que tot i que els perills en la conducció lligats al consum d’alcohol són coneguts, encara hi ha molts conductors que arrisquen la seua vida i la dels altres cometent la imprudència d’agafar el vehicle després d’haver begut o de drogar-se.

La Policia Local de Cullera recorda que l’única taxa segura és 0,0 % i advertix que encaraamb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals, el nivell de possibilitats de patir un accident pot vore’s incrementat.

A tot açò cal sumar que l’alcohol no solament està relacionat amb un major risc d’accident, sinó que també augmenta el risc de mortalitat atés que els pronòstics en les lesions patides són pitjors.

La Policia també aprofita esta campanya per a desmitificar creences populars sense fonament com ara que beure, saltar, prendre sucre, beure llet o bufar a poc a poc fan que disminuïsca la taxa d’alcoholèmia que mostra l’alcoholímetre.

La regidora delegada de l’àrea, María José Terrades, ha recordat que la Policia Local de Cullera efectua amb molta freqüència este tipus de controls, que s’intensifiquen en èpoques clau com el període vacacional, «no amb ànim sancionador, sinó com a mesura

de prevenció i de promoció de la seguretat vial, doncs ajuden a disminuir considerablement els casos d’accidentalitat per culpa de l’alcohol i els estupefaents».

Conscienciació

La tasca de conscienciació de la Policia Local s’estén al llarg de tot l’any. Fa una setmana, els agents van dur a terme unes jornades d’Educació Vial per als futurs conductors de la població.

Els jóvens van tindre l’oportunitat d’experimentar la sensació d’incapacitat al volant que té una persona que ha ingerit alcohol gràcies a unes ulleres especials.

L’addicció i el mal ús del telèfon, un dels grans causants d’accidents de trànsit, fou altre dels temes tractats en matèria de prevenció.