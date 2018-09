Cullera neteja els seus barrancs en vistes de la temporada de pluges

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

També s’ha actuat en les dunes i zones rurals

L’ajuntament ha adequat els barrancs de la localitat per a prevenir majors conseqüències mediambientals en el cas que es produïsquen episodis de pluges de gran intensitat en els mesos de setembre i octubre.

A més de buidar les torrenteres, la neteja s’ha expandit fins a zones compreses entre la muntanya i els habitatges. També s’han adequat sengles locals, camins agrícoles i sectors de patrimoni situats en zones rurals com l’ermita de la pedra o la torre del Marenyet.

Les tasques s’han centrat en l’eliminació de residus, desbrossament, poda i reparació de senyalització, amén de retirar exemplars d’opuntia ficus-indica, una espècie invasora coneguda popularment com a figuera de pala.

En les dunes, destacades pel seu gran valor mediambiental, s’han retirat residus i eliminat exemplars de l’espècie invasora carpobrotus.

L’objectiu de les actuacions ha sigut contribuir a un increment en la qualitat ambiental dels espais naturals, també en matèria de prevenció, i un foment del turisme ecològic millorant sengles i camins rurals així com la seua senyalització.

Les labors les ha realitzat personal subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Aturats agrícoles que han trobat en la iniciativa una oportunitat per a poder treballar fora de la temporada agrària.

Els treballs han sigut coordinats des de la regidoria de Medi ambient, amb Hugo Font al capdavant. ‘A més de millorar el desaigüe de la muntanya, estes actuacions contribuïxen a mantindre l’entorn de Cullera en bon estat, revertint perills que sorgixen de manera natural o per l’acció humana’.

Font també destaca les conseqüències positives que tenen els treballs sobre el turisme ecològic en promoure les excursions per zones naturals com per exemple amb les rutes ecoturístiques.