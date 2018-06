Cullera obri al trànsit l’Anell Verd i acaba amb el punt negre dels Colls

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La inversió en aquestos projectes ascendeix a 300.000 euros finançats per la Diputació i l’Ajuntament.

L’Anell Verd de Cullera i l’eliminació del punt negre dels Colls ja són una realitat.

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, han visitat aquestes actuacions en les quals la

Diputació i el consistori han invertit un total de 300.000 euros a parts iguals.

L’alcalde ha destacat que s’ha complit un dels compromisos que tenia el nou govern municipal i ha posat en valor l’esforç conjunt de Cullera i la Diputació.

El punt negre s’ha reconvertit en un carril bici i en una vorera per a vianants, a més d’establir-se un únic sentit de circulació de vehicles. Al mateix temps, s’ha millorat l’asfalt i s’ha aprofitat per a col·locar elements de protecció entre el carril bici i la carretera.

D’altra banda, s’han construït dos rotondes que regulen l’accés als Colls, eliminant les antigues interseccions que comportaven un greu perill per a la circulació.

El segon dels projectes abordats ha sigut la construcció de l’Anell Verd. La via discorre a través del camí del Primer Coll i enllaça amb l’actual carril bici de la carretera del Far i el nou de la Font del Gegant.

Així, Cullera compta ara amb més de quatre quilòmetres d’ús exclusiu per a bicicletes o vianants.

Per la seua banda, el president provincial ha destacat l’aposta inversora de la Diputació en Cullera.

Jorge Rodríguez i Jordi Mayor, acompanyats pel diputat de carreteres Pablo Seguí i diferents regidores i regidors de l’Ajuntament de Cullera han visitat també les dependències del carrer Sueca en les quals se situarà la nova Central de Policia de Cullera, un ambiciós projecte en el qual també s’ha implicat la Diputació amb una aportació de 300.000 euros.