Cullera obri el menjador social d’estiu per quart any consecutiu

El consistori activa el servici que es complementa amb activitats lúdiques i educatives per a menors de famílies sense recursos

CULLERA. 04-07-18. L’Ajuntament de Cullera oferix durant els mesos de juliol i agost el servici de menjador social per a garantir l’alimentació a menors de famílies de la localitat en risc d’exclusió social.

És el quart any consecutiu que s’aplica esta mesura de rescat de persones per part de la regidoria de Serveis Socials, dirigida per Francesca Ortiz. La responsable de l’àrea social del consistori ha visitat el menjador este migdia i ha aprofitat per a fer balanç de l’evolució que durant estos anys han tingut les polítiques socials del municipi.

«El menjador hui és un complement a les activitats lúdiques i educatives que s’oferixen en el Centre Social del Raval. Afortunadament, hem incrementat de forma notable la protecció social de les famílies amb menys recursos i totes tenen garantida durant tot l’any l’alimentació en cas que no disposen de recursos propis», ha dit Ortiz.

La regidora ha recordat que «en 2015 ens trobem davant una situació d’emergència social que en alguns casos era molt greu». Per eixe motiu, el nou govern va decidir retallar el nombre d’assessors polítics i dedicar eixos recursos al menjador social.

«No obstant açò, l’evolució ha sigut positiva i hem detectat una disminució considerable de les necessitats en este sentit gràcies a les ajudes impulsades des de l’Ajuntament i la Generalitat i a la millora de l’economia», estima.

Ortiz ha recordat que el consistori s’ha compromés amb la lluita contra la pobresa i la desigualtat, «derivades de les polítiques d’austericidi que patírem com a recepta de la dreta per a eixir de la crisi».

Així, s’han impulsat ajudes d’emergència social i contra la pobresa energètica, s’han eliminat les cues de la fam que es muntaven en Serveis Socials per a rebre alimentació i ara es proporcionen vals als usuaris perquè adquirisquen directament els productes en les tendes i a més es paguen lloguers i altres necessitats bàsiques als qui es troben en situacions compromeses.

Així i tot, la regidora assenyala que «desgraciadament, encara queda una borsa de pobresa que afecta moltes famílies i el nostre compromís seguirà sent el de lluitar perquè estes persones tinguen garantides les seues necessitats bàsiques i puguen trobar una eixida».

Finalment, Ortiz recorda que en 2018, Cullera duu a terme la major inversió social de la seua història en els pressupostos municipals. «Tenim clar que la nostra prioritat seguixen sent les persones», conclou la regidora.