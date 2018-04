Cullera obri el menjador social en Pasqua per als xiquets sense recursos

Print This Post

10 menors reben el dinar del migdia al col.legi Sant Agustí

CULLERA. 04-04-18. Cullera garanteix l’alimentació escolar dels menors sense recursos durant les vacances de Pasqua amb l’obertura d’un menjador social al col.legi Sant Agustí. En este període vacacional, els usuaris són 10 menors en edat escolar, la major part residents al barri del Raval, un dels més afectats per la crisi econòmica. Els menuts reben un dinar complet cada migdia fins al final de les vacances de Pasqua i Sant Vicent.

L’obertura del menjador escolar es va iniciar en juliol de 2015 amb l’arribada del nou equip de govern. Esta prestació es posa en marxa durant tots els períodes de vacances escolars de manera que es garantisca l’alimentació dels menuts més vulnerables al llarg de l’any. D’esta manera, es garanteix la màxima cobertura possible i s’evita que, cas que hi haja alguna situació sobrevinguda, cap menor es quede sense l’alimentació bàsica i un dinar complet.

El menjador social és una de les iniciatives de l’Ajuntament de Cullera per rescatar persones i paliar els efectes de la desigualtat social. Es complementa amb altres mesures que funcionen durant tot l’any com les ajudes d’emergència social, els bonus de menjar per adquirir aliments en supermercats o les ajudes contra la pobresa energètica.