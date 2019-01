Cullera oferix paquets turístics a 45.000 agents de viatges de tota Espanya

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les ofertes d’escapades també podran comprar-se a través de la web www.culleraexperiencies.com



L’ajuntament presenta en Fitur la fase de culminació del projecte Cullera City Tour en col·laboració amb el touroperador majorista i minorista Trovalia

Cullera aposta fort per a incrementar la venda de la seua oferta vacacional. La ciutat oferirà paquets turístics a 45.000 agents de viatges de tota Espanya gràcies a l’acord al qual ha arribat l’ajuntament amb el touroperador majorista i minorista Trovalia.

D’esta forma es culmina el projecte municipal Cullera City Tour, arrancat l’any 2016 amb l’objectiu de digitalitzar l’oferta turística del municipi implicant les empreses del sector perquè pogueren oferir online el seu producte.

L’oferta serà accessible a través del portal digital www.visit-cullera.com, concretament en l’apartat ‘Reserves’ que compta amb un microsite d’accés directe a través de wwww.culleraexperiencies.com. Esta web està dotada d’un cercador per a la reserva d’allotjament, activitats diverses i tota classe d’experiències vacacionals, bé siguen gastronòmiques, culturals, relacionades amb la naturalesa o el turisme actiu.

A més, els paquets es distribuiran pel canal tradicional perquè el visitant que sol contractar els seus viatges a través d’agència puga comprar-los també en el seu agent de confiança.

Es tracta doncs d’una aposta per a arribar a diferents mercats de forma diferenciada a altres destinacions, a través d’un enfocament multicanal, millorant l’experiència d’usuari i augmentant de manera significativa la qualitat, usabilitat i accessibilitat als continguts dels paquets i ofertes turístiques.

Els primers paquets oferixen diferents possibilitats. Per exemple, ja s’oferixen paquets per a gaudir de les Falles que inclouen allotjament i activitats addicionals. També n’hi ha enfocats a descobrir la història del municipi així com experiències gastronòmiques i unes altres que se centren en l’entorn natural.

2.500 agències

Durant els pròxims mesos, Cullera efectuarà un enviament personalitzat d’ofertes d’escapades en suport paper a 2.500 agències minoristes en territori peninsular, incloent-hi imatges i paquets turístics de Cullera. D’altra banda, oferirà de forma quinzenal propostes d’escapades a 45.000 agents de viatges en l’àmbit nacional.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha presentat esta iniciativa este matí en la jornada inaugural de Fitur 2019. «Es tracta d’una aposta ambiciosa amb la qual culminem el projecte de modernització de l’oferta turística del municipi que iniciem al principi de la legislatura. La primera fase va consistir en la recollida de dades disperses de tota l’oferta turística, la segona en l’ampliació i estructuració de tota eixa oferta i en esta tercera el que fem és vendre eixa oferta, de manera que el producte turístic de Cullera estarà present en 2.500 agències de viatges de tota Espanya a més d’en internet», ha dit el primer edil.

«Els paquets pretenen ser un al·licient per a fer una escapada i vindre a Cullera un cap de setmana, per exemple, la qual cosa contribuïx a desestacionalitzar el turisme i generar flux de visitants en temporada baixa», ha assenyalat Major.

Cullera serà el primer municipi de la província de València que disposarà d’esta eina online, han explicat els responsables de Trovalia. Es contribuïx així a trencar la bretxa digital que tenen moltes empreses turístiques, les quals per la seua grandària tenen més difícil invertir en la digitalització del seu producte.

Més sobre FITUR

S’ha establit com l’esdeveniment de turisme més important d’Espanya. L’any passat van participar més de 10.000 empreses expositores de 165 països i regions. En total, més de 140.000 professionals van atendre 110.000 visitants de públic en general.

Igual d’important la presència dels quasi 8.000 periodistes que servixen d’altaveu en la fira, una mostra objectiva de la gran importància i expectació que genera FITUR.