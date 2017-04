Cullera posa fi al repartiment «tercermundista» de menjar i el substituïx per vals en comerços

Francesca Ortiz: «Els Serveis Socials no són la caritat, sinó una garantia de dignitat per a la ciutadania»

CULLERA. 27-04-17. Cullera fa un pas més en la dignificació dels Serveis Socials. La regidora delegada de l’àrea, Francesca Ortiz, ha explicat hui en les comissions informatives la nova mesura adoptada pel Govern local que posa fi al repartiment «tercermundista» de menjar per a les famílies més necessitades del municipi.

La distribució se substituirà per vals que es podran usar en comerços adherits al nou programa de garantia bàsica d’alimentació, segons ha detallat la regidora, de manera que no solament es mantindrà l’atenció a persones en risc d’exclusió social sinó que «es milloraran les condicions».

Amb este canvi es pretén «dignificar» la prestació i evitar la imatge les cues d’espera en les dependències de Serveis Socials per a rebre les borses de menjar. «Era impropi d’una atenció social del segle XXI i ens recordava a les cues de racionament de la postguerra», ha argumentat Ortiz.

A partir d’ara, les famílies beneficiàries podran gastar els vals en els comerços de la localitat amb una major varietat d’aliments a triar. El problema amb el qual s’havia topat el consistori per a aplicar este sistema era la tardança en el pagament de les factures, la qual cosa provocava la reticència de les botigues a col•laborar.

«Ja que ara paguem dins del termini i en la forma escaient, hi ha molts comerços que s’han prestat a entrar en el programa, la qual cosa ens permet oferir la possibilitat que les famílies vagen als comerços i compren directament el que necessiten», afirma la regidora. «Açò demostra, a més, que si es gestiona bé l’economia, els beneficis són múltiples», assenyala.

Alimentació saludable

Ortiz ha indicat que mitjançant la compra directa resultarà més fàcil obtindre aliments frescos i saludables. «El govern local està preocupat no solament perquè les persones necessitades mengen, sinó que a més ho facen bé», sosté.

La regidora ha emmarcat la decisió en el procés de reinvenció dels Serveis Socials. «Des del minut zero hem tingut clar que els Serveis Socials no són la caritat, sinó una garantia de dignitat per a la ciutadania», relata.

«Per açò estem aplicant mesures encaminades a canviar la concepció que sempre s’ha tingut dels mateixos amb l’objectiu de dignificar la seua labor i millorar la imatge que es projecta a la societat, ja que qualsevol pot vore’s en la necessitat d’acudir a ells en algun moment determinat de la vida», conclou.

El nou Govern local s’ha bolcat en la millora de l’atenció social del municipi des de l’inici de la legislatura. Per a açò ha incrementat notablement els recursos destinats a Serveis Socials, que d’al voltant de 50.000 euros en 2014 han passat a més d’1,5 milions d’euros en l’actualitat amb ajudes a l’alimentació, contra la pobresa energètica, per al lloguer o la borsa social de treball, entre d’altres.