Cullera es posiciona com una de les destinacions valencianes que garantix la qualitat turística

Nou empreses, el Castell i la Tourist Info obtenen el certificat SICTED que acredita l’atenció satisfactòria al visitant

CULLERA. 31-05-17. Cullera aposta per l’excel·lència com a senyal d’identitat de la seua oferta turística. En eixa tasca empresaris i ajuntament caminen de la mà en un ambiciós projecte que ha posicionat el municipi com un dels pocs de la província que garantix de forma acreditada la qualitat turística al visitant.

Este matí un total de nou empreses i dos servicis públics del consistori han rebut el distintiu SICTED. Este segell certifica el compliment d’uns exigents requisits d’atenció al visitant i reconeix l’esforç i el compromís amb la qualitat i la millora contínua, alhora que distingix les empreses i entitats que l’ostenten respecte de la seua competència.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor; la Directora General de Turisme, Raquel Huete, i el regidor de Turisme, Javier Cantos, han fet lliurament dels mateixos als participants. Restaurants, hotels, centres d’oci i els servicis turístics municipals es troben entre els reconeguts.

Mayor ha felicitat a tots ells i ha posat en valor el seu esforç per millorar l’atenció al turista complint uns exigents paràmetres de qualitat. «La dedicació d’estos empresaris i el treball conjunt amb l’Administració és un exemple de col·laboració entre el sector públic i el privat que beneficia la imatge que Cullera projecta com a destinació turística», ha dit.

En eixe sentit, l’alcalde ha assenyalat que el govern municipal està bolcat en iniciatives de tota mena que perseguixen convertir Cullera en una destinació vacacional que destaque per la seua atenció exquisida al visitant. «En un mercat tan competitiu com el turístic, a Cullera hem decidit diferenciar-nos apostant per un relat que oferix als turistes experiències que li deixen un bon record per allò viscut», ha indicat.

Per açò ha convidat altres empreses a sumar-se al programa, en el qual la Comunitat Valenciana és capdavantera a Espanya, ja que és la segona destinació turística del país amb més distintius SICTED.

Al mateix temps ha aprofitat per a agrair el suport que l’Agència Valenciana de Turisme (AVT) està mostrant a les iniciatives turístiques de Cullera. Precisament, la seua directora general ha posat en valor el fet que gràcies a projectes com este «Cullera no és ja una destinació qualsevol».

Sobre això ha posat l’accent que les empreses i entitats SICTED «oferixen un somriure al client», en al·lusió al logo del programa, i ha destacat que el mèrit de la millora en la qualitat turística és de l’«esforç dels empresaris» que estan fent en les diferents destinacions implicades en el programa de qualitat.

Per la seua banda, Javier Cantos ha defensat que Cullera aposta «més per la qualitat que per la quantitat» encara que ha avançat que les dades d’ocupació turística del pròxim estiu poden ser fins i tot millors que els de l’any anterior, segons les previsions del sector.

Empreses i entitats reconegudes

En el cas de Cullera les empreses i entitats acreditades amb el segell SICTED són la Tourist Info, el Castell, Apartahoteles El Faro, Hotel Costa San Antonio, Hotel Santa Marta, Hotel Cullera Holiday, Hotel Sicania, Hostal-Restaurant ‘El Cordobés’, Restaurant l’Illa, Restaurante Mare Nostrum i el parc aquàtic Aquopolis.

El SICTED és un projecte per a la millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per TURESPAÑA i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L’Agència Valenciana del Turisme és la que coordina el projecte a la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de la Cambra de comerç de València, entitat que presta els servicis d’assistència tècnica.

Té com a objectiu la implantació d’un nivell de qualitat homogeni en els servicis oferits dins d’una mateixa localitat i certificar-lo mitjançant un distintiu de reconeixement. Este mètode de gestió està basat en la millora contínua i té com a finalitat última la satisfacció del client.

Per a cada empresa o servici turístic adherit establix un pla de formació, visites d’assistència tècnica per part d’assessors homologats, tallers col·lectius, grups de treball que desenvolupen propostes de millora per a la destinació i avaluacions que contrasten l’adequació de l’empresa o servici als estàndards de qualitat. Actualment a Espanya hi ha 213 destinacions SICTED, 24 d’elles a la Comunitat Valenciana.