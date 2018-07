Cullera es prepara per a un altre concert de ‘A tres bandes’, el cicle musical de l’elit musical valenciana

Connect on Linked in

La SMI Santa Cecília de Cullera, la Armónica de Buñol i la Primitiva de Llíria es donaran cita el pròxim 14 de juliol en la capital turística de la Ribera

CULLERA. 04-07-18. El circuit de concerts ‘A tres bandes’ tornarà a sonar este mes de juliol al llarg de dues cites imprescindibles per als amants de la música de banda. Una d’elles tindrà lloc el dissabte 14 a Cullera. Sobre l’escenari es podran vore a tres de les millors agrupacions d’Europa, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, la Armónica de Buñol i la Primitiva de Llíria.

Les tres societats han preparat un programa potent de dues peces per a cadascuna. L’agrupació lliriana obrirà el concert amb la interpretació del pasdoble ‘Las arenas’ de Manuel Morales i la Simfonia nº2 de John Barnes. Al capdavant de tots ells, el seu director, Javier Enguidanos.

Per la seua banda, els músics de Bunyol, a les ordres de José Tello, tocaran el pasdoble ‘Sombras y luces’ de Santiago Quinto i la ‘Simfonia nº1 Kaprekar’ de José Martínez Gallego.

Els amfitrions, la SMI Santa Cecília, sota la batuta de Carlos Garcés, posaran el colofó a la vetlada musical amb el pasdoble ‘Paquita y Nieves’ del compositor cullerenc Rafael Talens Pelló, Némesis (Metàfora Simfònica) l’autor de la qual és José Suñer Oriola.

El concert l’organitza la regidoria d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera, dirigida per Sílvia Roca. La també primera tinent d’alcalde del municipi ha assenyalat que esta és «una oportunitat magnífica per a vore sobre l’escenari a tres de les bandes més potents del món» i s’ha mostrat convençuda que el concert «serà històric com el va ser el de l’any passat amb la participació de l’Ateneu Musical».

A tres bandes és un projecte impulsat per les societats musicals de Cullera, Bunyol i Llíria amb el suport dels seus respectius ajuntaments i la Diputació de València. Estes agrupacions i consistoris integren el G6, conjunt format per les societats musicals d’estes ciutats, que reivindiquen el seu paper com a principals potències musicals de la Comunitat Valenciana.

Les entrades per a gaudir del concert poden adquirir-se en la Casa de la Cultura de Cullera i en la web www.agendacullera.com. Com sol ser habitual, prèviament al concert, a les 21.30 hores hi haurà una desfilada de bandes des del carrer del Riu, passant per la Casa Consistorial fins als Jardins del Mercat.