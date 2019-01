Cullera presenta en Fitur paquets turístics, un curtmetratge promocional i el seu nou festival internacional de música

Print This Post

El municipi portarà també a la fira el calendari d’esdeveniments per a 2019, la Paella de Cullera i la sisena edició del Medusa

Cullera acudix enguany a Fitur amb una potent oferta turística per a l’any 2019. El municipi estarà present en la fira de turisme més important del món amb propostes com la paquetització del seu producte turístic, la presentació del calendari d’esdeveniments 2019, el nou curtmetratge promocional de la ciutat que s’ha rodat en els dos últims anys, la seua oferta gastronòmica, la sisena edició del festival Medusa i, com a colofó, l’anunci d’un nou festival musical internacional que se celebrarà al setembre.

Ho ha avançat hui el regidor de Turisme, Javier Cantos, qui ha assegurat que enguany el municipi «aposta més fort encara pel turisme amb un desplegament de propostes que perseguixen reforçar a la principal indústria de la ciutat».

La jornada inaugural del dimecres 23 servirà per a la presentació de la culminació del projecte Cullera City Tour amb la paquetització del producte turístic de la ciutat. De la mà del touroperador majorista i minorista Trovalia, el sector turístic local es llança a la venda de paquets turístics. Es tracta d’escapades de diversos dies a preus competitius que serviran per a oferir als visitants diferents experiències relacionades amb la gastronomia, l’entorn natural o les Falles, entre altres. Els paquets inclouen allotjament i activitats.

Eixe mateix dia, es donarà a conéixer en la plaça central de l’estand de la Comunitat Valenciana el curtmetratge ‘Cullera enamora’. La producció audiovisual, produïda per l’ajuntament i al capdavant de la qual ha estat el realitzador cullerenc Jordi Piris, relata el procés d’enamorament amb la capital turística de la Ribera com a escenari.

El curt, que combina un relat amb molt de sentiment i una gran potència visual, serà la base dels nous espots promocionals per a esta campanya turística. «Molta gent ens diu sempre que està enamorada de Cullera. Amb este curt intentarem donar-li una explicació del perquè», ha manifestat Cantos.

CullerArts

L’agenda de la delegació cullerenca a Madrid serà àmplia durant la setmana de Fitur. El Real Conservatori Superior de Música de la capital d’Espanya acollirà el dijous a la vesprada la presentació del festival internacional de música CullerArts, una nova iniciativa que se celebrarà al llarg del mes de setembre.

Baix la direcció artística del prestigiós director Cristóbal Soler, el certamen naix per a la defensa i divulgació del patrimoni musical valencià i espanyol a través tant de la recuperació d’obres del repertori musical, com de la interpretació del repertori contemporani.

CullerArts aposta per la interpretació del gran repertori musical, mantenint i perseverant en el nivell d’excel·lència a través de la invitació d’artistes i agrupacions amb reconeixement i prestigi internacional. A més, el festival programa activitats paral·leles de dinamització turística, el CullerArts Off, amb la intenció de potenciar una relació més estreta entre la ciutadania i el certamen.

L’Ajuntament de Cullera impulsa i finança esta iniciativa amb la finalitat de dotar d’un festival musical de prestigi a la ciutat a més de crear un nou atractiu turístic, afavorint al mateix temps l’atracció d’un turisme nacional i internacional d’elit.

Goldwing

De forma complementària, Cullera aprofitarà Fitur 2019 per a presentar el seu calendari d’esdeveniments 2019, entre els quals destaquen alguns com la celebració durant el mes de maig de la concentració europea de motos Goldwing, en la qual s’espera l’arribada de centenars de turistes amants de les dos rodes procedents de tot el continent.

Finalment, el municipi no deixarà a banda la seua oferta tradicional de sol, platja i gastronomia. Així, oferirà un showcooking de Paella de Cullera i licors d’elaboració amb productes de KM 0 com la crema d’arròs de Cullera.

En l’espai de festivals, el Medusa Sunbeach Festival, el més nombrós d’Espanya en la seua categoria i una de les icones de l’oferta de la ciutat, també tindrà el seu protagonisme amb la seua presentació en un espai dedicat especialment per a este tipus d’esdeveniments.