Cullera presenta en Fitur el seu projecte de promoció internacional

El Medusa més espectacular, un programa de desestacionalització, accions dirigides al turisme sènior i la Paella de Cullera, els punts forts de l’oferta de la capital turística en la fira més important del sector

CULLERA. 16-01-18. El creixement del turisme internacional a Cullera ha impulsat l’ajuntament a dur a terme un programa de promoció en l’estranger. A través de l’Airplan-e ja s’estan efectuant accions a França, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Holanda i Suïssa. És una de les novetats que el municipi riberenc presenta en Fitur 2018, la fira més important del sector que comença demà a Madrid i en la qual la ciutat torna a estar present en l’stand de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu de l’Airplan-e és donar a conéixer la marca Cullera a través del producte de sol i platja en aquelles destinacions amb vols directes a l’aeroport de Manises. Cullera mai ha mirat al turisme internacional i sempre s’ha considerat una destinació per a espanyols. No obstant això, en els últims anys eixa tendència sembla estar canviant i el creixement dels turistes estrangers ha sigut important fins al punt que representen prop del 33 % del total. Ara, es vol aprofitar esta conjuntura de creixement per a seguir impulsant l’arribada d’europeus.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, encapçalarà la delegació de Cullera en Fitur i ha assenyalat que el municipi «viu un moment de creixement turístic important amb xifres en 2016 i 2017 que han sigut de les millors des que tenim registres». És per açò que és el moment de «xafar l’accelerador i posicionar-nos com la destinació turística de sol i platja de la província de València amb més possibilitats d’expansió perquè a més posseïm una oferta complementària que ens fa atractius per a qualsevol tipus de visitant».

Però hi haurà més. El Medusa Sunbeach Festival, que en 2018 arriba a la seua quinta edició, serà una altra de les apostes del municipi per a diferenciar-se de la resta de competidors. El festival techno més multitudinari d’Espanya promet ser l’agost vinent el més espectacular de tots els celebrats fins ara amb la seua proposta ‘Invaders’. Cullera donarà a conéixer les novetats que s’esperen i es posicionarà com una ciutat de referència en l’oci jove.

La gastronomia també tindrà el seu espai. La ciutat oferirà dos showcookings amb la Paella de Cullera i el licor d’arròs de Cullera com a grans ganxos. El bon menjar genera moviment turístic durant tot l’any i en la ciutat ho saben ben bé. S’ha apostat en els últims anys no solament per una oferta hostalera de qualitat sinó ara també diferenciada, basant-se en la gastronomia de KM 0, fomentant la cuina amb productes del mar i de la terra de Cullera.

Desestacionalització i turisme sènior

Altra de les novetats serà el Programa 52, un conjunt d’accions impulsades per la regidoria de Turisme que es marca com a prioritat crear oportunitats de negoci turístic, comercial i cultural fora de la campanya estival, mitjançant un ús estratègic d’activitats, esdeveniments o elements promocionals de la ciutat.

A açò se suma el pla Jubilee, amb el qual Cullera també vol aprofitar el seu privilegiat clima per a posicionar-se com a destinació per a turistes sènior europeus amb capacitat adquisitiva mitjana-alta.

Activitats aquàtiques

Per primera vegada, les empreses d’activitats aquàtiques estaran presents en Fitur. Cullera és la ciutat de la província amb major oferta en este segment i vol aprofitar eixe fet diferencial per a seguir posicionant-se com la destinació ideal per a la pràctica d’esports aquàtics i nàutics. Hi haurà espots promocionals i presència dels empresaris que donaran a conéixer la seua oferta a amants del surf, entre altres modalitats.