Cullera prestarà un servici d’orientació jurídica per a evitar desplaçaments a Sueca

L’ajuntament i el Col·legi d’Advocats de Sueca signen un conveni de col·laboració per a descentralitzar l’accés a la justícia gratuïta

CULLERA. 16-01-17. Accedir a l’assessorament jurídic gratuït serà a partir d’ara més fàcil i còmode per als veïns de Cullera. L’Ajuntament de la ciutat i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats (ICA) de Sueca han signat hui un conveni de col·laboració per a la prestació del servici d’orientació jurídica en el municipi, evitant així desplaçaments a la capital administrativa de la Ribera Baixa.

L’ICA desplaçarà un lletrat una vegada al mes a l’Ajuntament de Cullera per a portar a terme l’assessorament previ als d’advocat i procurador d’ofici i ajudar així a la complementació i tramitació de les sol·licituds de benefici de justícia gratuïta.

L’alcalde, Jordi Mayor, i el degà de l’ICA, Jesús Salvador Muñoz, han signat l’acord mitjançant el qual a partir d’ara el Servici d’Orientació Jurídica estarà a disposició dels cullerencs l’últim dijous de mes, de 10 a 13 hores, en les oficines de Serveis Socials.

Acord històric

Es tracta d’un acord «històric», segons han subratllat ambdues parts, perquè és la primera vegada en més d’un segle que el Col·legi d’Advocats de Sueca prestarà un servici d’estes característiques en altra localitat diferent del cap de partit judicial al qual pertany Cullera.

Mayor ha destacat que amb esta iniciativa el govern municipal complix el seu compromís de seguir facilitant l’accés a la justícia gratuïta als veïns.

La regidora de Serveis Socials, Francesca Ortiz, ha sigut la impulsora d’esta iniciativa perquè tal com ha ressenyat «molts dels nostres usuaris tenen dificultats fins i tot per desplaçar-se fins a Sueca i no poques vegades hem de pagar-los fins i tot el bitllet de tren».

En eixe sentit, ha indicat que moltes de les persones que acudixen a Serveis Socials solen plantejar problemàtiques d’índole judicial. «Quan els enviem a Sueca a demanar l’advocat d’ofici, molts no van i el problema persistix o ha empitjorat amb el pas del temps. D’esta forma ja no hi haurà excusa perquè tindran el servici a Cullera», detalla.

Per la seua banda, Muñoz ha explicat que el servici d’orientació servirà per a millorar l’accés a la justícia gratuïta en el cas d’aquelles persones que decidisquen dur endavant accions judicials. No obstant això, ha subratllat que aquells usuaris que reben qualsevol notificació amb un termini de temps estipulat han de seguir anant als jutjats de Sueca per a paralitzar les accions i evitar que eixe termini expire.

En la signatura del conveni este matí en les oficines del consistori han estat també presents la vicedegana de l’ICA de Sueca, Beatriz Gomar i el tresorer del col·legi, José Eduardo Ramón.