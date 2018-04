Cullera ratifica 20 anys de l’agermanament amb la ciutat alemanya de Jever amb la inauguració d’un monolit al parc de Sant Antoni

Connect on Linked in

Els alcaldes han plantat també l’arbre de l’amistat entre les dos ciutats

CULLERA. 17-04-18. Cullera i la ciutat alemanya de Jever han ratificat hui el conveni d’agermanament que mantenen. Coincidint amb el dia exacte en què, fa vint anys, es va celebrar el conveni entre les dos ciutats, les delegacions de Cullera i Jever han celebrat una festa al parc urbà de Sant Antoni. En el transcurs de la celebració, els dos alcaldes, Jordi Mayor i Jan Edo Albers, han inaugurat un monolit, han plantat un arbre per commemorar els vint anys de l’amistat entre les ciutats i han ratificat la seua voluntat d’enfortir els lligams que mantenen.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha imposat la insígnia d’or de la ciutat a l’alcalde de Jever i li agrait els seus esforços per mantindre esta relació. Mayor ha desitjat que la relació entre les dos ciutats continue sent fructífera en els plànols cultural i social. Mayor ha avançat, a més, que l’agermanament entre les dos ciutats ha produit beneficis també en el plànol econòmic. De fet, l’alcalde de Cullera ha explicat que una empresa hortofrutícola cullerenca té ja Jever com a primera destinació exportadora per als seus productes.

Per la seua banda, l’alcalde de Jever, Jan Edo Albers, ha afirmat que és la segona vegada que visita Cullera i ha agraït l’hospitalitat dels seus veïns. Albers, juntament amb tres regidors d’esta localitat i altres membres de la delegació alemanya, arribaren dissabte a Cullera, on han participat en els principals actes de les festes, s’han integrat en la vida de la ciutat i han fet excursions per la zona.

En acabar l’acte, les delegacions de Cullera i Jever han celebrat una festa a l’aire lliure on han degustat productes gastronòmics d’Espanya i Alemanya.

Els dos alcaldes han anunciat que una delegació de Cullera viatjarà a Jever el pròxim 24 de maig per ratificar també en territori alemany el conveni d’amistat. Es tracta de la mateixa data en què, fa vint anys, les dos ciutats firmaren a Jever l’acord d’agermanament.