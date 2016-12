Cullera reduïx el deute municipal en 30 punts

L’alcalde envia per primera vegada un missatge de Cap d’Any en el qual anuncia que en 2017 es reactivaran les obres de la piscina municipal

CULLERA. 29-12-16. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha volgut dirigir-se a les ciutadanes i els ciutadans de Cullera a través d’un missatge de Cap d’Any per a valorar l’exercici que ara acaba i marcar algunes de les línies de l’acció de govern al llarg del 2017. En la seua al·locució, el primer edil ha destacat la recuperació de drets socials, la millora en la situació econòmica de l’ajuntament, la reactivació de les inversions en infraestructures i les bones dades del turisme com a principals fites de l’any que ara acaba.

La màxima autoritat local ha destacat la reducció del deute municipal en 30 punts des que va assumir l’alcaldia «gràcies a una gestió econòmica responsable i eficient» que es fonamenta en «el principi bàsic de gastar allò que es té i en posar ordre en el caos anterior».

En eixa mateixa línia, ha subratllat que el govern local del PSPV-PSOE i Compromís està duent a terme una gestió «econòmica brillant» que en estos moments fa que el període mitjà de pagament de factures s’haja reduït fins a 3 mesos. «Esta mateixa setmana he signat el pagament de les factures d’octubre», ha dit, i ha recordat que quan el nou govern assumí la gestió «la mitjana era superior a l’any».

A més, ha fet incís en el fet que s’haja aconseguit superàvit pressupostari per primera vegada en anys i s’hagen pogut congelar els impostos evitant que seguiren pujant com havia ocorregut des del començament de la crisi. Tot i això, ha advertit que la situació econòmica municipal seguix sent delicada per l’«estratosfèric deute» heretat.

Mesures socials

Pel que fa a les polítiques socials, Mayor ha indicat que es tracten de la principal senya d’identitat del nou govern progressista de la ciutat. Ha valorat de forma positiva la posada en funcionament de la borsa social de treball així com el pla de lluita contra la pobresa energètica, el menjador social o les beques de llibres.

Per al 2017 ha anunciat noves ajudes al transport dels estudiants i altres dirigides a universitaris perquè puguen fer pràctiques remunerades en el consistori. A més, se suprimirà la taxa de 1.050 euros mensuals que a hores d’ara han de pagar els usuaris de la Residència de la Tercera Edat «i així garantirem que el servei siga accessible a totes les persones que el necessiten sense discriminar als qui menys tenen».

Infraestructures

Mayor vol que 2017 siga un any de més «ambició en la consolidació del canvi», que també ha de fer-se sentir en la reactivació econòmica del municipi. En eixe sentit, ha avançat que en el pròxim exercici es desbloquejaran les obres de l’anhelada piscina municipal gràcies a la inversió d’un milió d’euros que durà a terme la Generalitat.

D’enguany, ha recordat les diferents infraestructures que han sigut objecte de millora com ara la reforma de la Residència de la Tercera Edat, la de la Casa de la Cultura o el nou passeig marítim entre el Sicània i los Olivos.

Sobre la situació de l’economia del municipi en l’any que acaba, ha destacat les bones dades de la principal indústria local, el turisme, que en 2016 ha viscut xifres de rècord aconseguint allargar la temporada turística de l’abril a l’octubre.