Cullera reforça la promoció turística en el mercat de Castella i Lleó

La localitat està present del 22 al 25 de novembre en la segona edició de la Fira Internacional del Turisme d’Interior a Valladolid

Cullera reforça la promoció turística en el seu tercer mercat nacional més important: Castella i Lleó. La localitat està present des de hui en la segona edició de Fira Internacional del Turisme d’Interior (Intur) que se celebra fins al pròxim 25 de novembre a Valladolid.

S’espera que més de 44.000 turistes visiten la fira val·lisoletana a la recerca de destinacions turístiques i propostes d’oci innovadores. El sector turístic cullerenc promociona el patrimoni, la gastronomia, les platges així com l’oferta cultural i d’oci.

El de Castella i Lleó és el huité mercat turístic nacional de la Comunitat Valenciana i el tercer de la capital turística de la Ribera. Dels més de 400.000 viatges dels castellalleonesos a la nostra autonomia, un 27 % són a la província de València i bona part d’ells passen les seues vacances en la costa cullerenca.

Tenint en compte la importància d’este nínxol de mercat, la marca Visit Cullera ha volgut estar present novament en este aparador per a donar-se a conéixer i captivar els turistes d’aquella comunitat autònoma captant-ne de nous i reforçant la marca entres els qui ja hi són habituals.

Jordi Mayor, alcalde de Cullera, ha valorat l’increment de les accions promocionals que la ciutat ha dut a terme durant estos últims anys de la mà del sector empresarial del municipi. «Cullera torna a estar present com a marca recognoscible de qualitat en fires, el canal digital i els canals offline», destaca.

Així mateix, ha anunciat que va a reprendre’s una interessant iniciativa per a promocionar el productor turístic i l’immobiliari en una gira que consistori i l’Associació d’Immobiliàries de Cullera (ASIM) faran per diverses províncies d’Espanya per a fomentar la compra d’apartaments en el municipi i el lloguer turístic.

Perfil del turista provinent de Castella i Lleó

Els turistes de Castella i Lleó que ens visiten passen una mitjana de 8,9 dies, realitzant una despesa mitjana diari de 52,2 euros. La seua motivació principal és l’oci, tal com afirma un contundent 88,3 %. Aproximadament un 16,5 % viatja amb paquet turístic. La majoria, un 52 %, s’allotja en establiments hotelers.

Altres accions per a impulsar el turisme

L’estratègia de promoció en la Fira de Valladolid no és una acció aïllada. Cullera ha estat present en les fires turístiques més importants de l’àmbit nacional i europeu com FITUR o B-Travel en ciutats com Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Sant Sebastià, París o Londres. Entre les últimes fires a les quals ha assistit es troba la I Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, celebrada en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Una altra iniciativa recent del turisme cullerenc ha estat l’entrada en el Club de Producte Turístic de Castells i Palaus, posant en valor la seua fortalesa i convertint-la en un referent de la marca Espanya.

Paral·lelament, fora de la temporada d’estiu es desenvolupen accions de desestacionalització a través del Programa 52 amb l’impuls d’esdeveniments que atraguen visitants i promocionen la marca. Els més recents, la convenció de Tesla o la celebració de l’esdeveniment El Xinés Faller amb la voluntat d’establir un vincle més estret amb el turista del país asiàtic.