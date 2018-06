Cullera reforça les seues polítiques de formació amb tallers professionals

Print This Post

Estan destinats a menors de 30 anys amb dificultats per a accedir al mercat laboral // Es formaran en pintura i disseny i manteniment web

CULLERA. 15-06-18. Cullera reforça les seues polítiques de formació amb dos nous tallers professionals dirigits a jóvens amb dificultats per a inserir-se en el món laboral. Un total de 23 menors de 30 anys han començat esta setmana la seua formació laboral en el marc del programa Crea Recursos Estratègics Cullera (CREC).

D’una banda, 15 d’estos alumnes cursaran el taller de pintura i altres 8 es formaran en el de disseny i manteniment de pàgines web. Les classes es desenvoluparan fins al mes de desembre i comptaran amb hores de pràctiques que es duran a terme en diferents departaments del consistori, amb tasques relacionades amb el camp d’estudi.

L’alumnat seleccionat estava en l’atur i cobrarà una beca durant tot este temps. Tots els seleccionats provenen del Pla de Garantia Juvenil, requisit indispensable per a poder accedir als cursos.

Per al projecte, l’ajuntament compta amb una subvenció emmarcada dins del Pla Operatiu d’Ocupació Juvenil valorada en quasi 300.000 €. L’ajuda ha permés la creació d’estos dos tallers i un tercer d’electricitat, que va començar recentment.

L’alcalde, Jordi Mayor, ha visitat als alumnes i els ha animat a aprofitar esta oportunitat per a ampliar la seua formació i obrir-se noves oportunitats en el món laboral.

Tal com assevera la regidora de l’àrea María José Terrades, l’objectiu principal de les polítiques de formació laboral del consistori és proporcionar recursos perquè les persones amb dificultats d’inserció laboral compten amb eines per a obrir-se un espai en el mercat de treball.

Terrades recorda la importància d’estar inscrit en l’atur com a demandant d’ocupació i, en el cas de menors de 30 anys, estar-ho en programes oficials com el Pla de Garantia Juvenil per a beneficiar-se d’este tipus de programes.