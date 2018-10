Cullera rehabilita el Pont de Pedra després d’anys d’abandó

Connect on Linked in

El projecte contempla més espai per als vianants, una millora estètica i il·luminació led canviant

L’Ajuntament de Cullera porta a terme els treballs de rehabilitació del pont més cèntric de la ciutat, el conegut popularment com Pont de Pedra.

Es tracta d’un dels sis viaductes sobre el Xúquer amb els quals compta el municipi i, amb tota seguretat, el que juntament amb l’històric Pont de Ferro presentava fins ara un pitjor estat de conservació després d’anys d’abandó i falta de manteniment.

El consistori ha decidit intervindre per a evitar un major deteriorament, ja que és, a més, un dels més transitats i, junt amb el pont de la Bega, un dels eixos d’unió directa amb el Bulevard del Xúquer, situat en el marge dret del riu.

La intervenció s’ha planificat en tres fases. La primera, ja iniciada, és finançada íntegrament per la Diputació de València amb un pressupost de 140.000 euros. Precisament, esta vesprada, el president de la institució provincial, Toni Gaspar, visitarà les obres amb l’alcalde, Jordi Mayor, durant la seua estada a Cullera.

Els treballs d’esta primera etapa consistixen fonamentalment en l’ampliació de les voreres, fins ara estretes i que dificultaven el pas de vianants. Per a açò s’elimina d’un dels dos carrils de circulació tant en l’accés al pont des de la Rambla Sant Isidre com en la baixada cap a la Diagonal i l’avinguda del Port, en ser innecessaris per la configuració de la connexió. No obstant això, es mantenen els dos carrils en la zona central per a creuar-lo.

D’altra banda, s’han demolit les baranes de formigó, molt deteriorades, i en el seu lloc s’instal·larà una muralleta de protecció per als vehicles en la zona de la Rambla Sant Isidre i una barana en la part que dóna al riu.

També s’ha procedit a renovar les escales d’accés a través dels ulls del pont, detalla l’edil d’Urbanisme, Juan Vicente Armengot.

Segona fase

La segona fase de les obres s’iniciarà en les pròximes setmanes i comptarà amb un pressupost de 75.000 euros, finançats pel consistori. Consistirà en el canvi de totes les baranes del pont i la preinstal·lació d’il·luminació led.

Esta serà una de les grans novetats, ja que de cara a la tercera fase el pont comptarà amb il·luminació canviant, la qual cosa permetrà seleccionar entre diverses tonalitats de colors per a adaptar la seua lluminària a les necessitats de cada moment.

Per exemple, amb motiu de la commemoració de dies dedicats a alguna causa, es podrà il·luminar la infraestructura amb els colors representatius d’esta, ha explicat Mayor.

La intenció és que este pont, que manca de valor històric i arquitectònic però que se situa en ple centre de la ciutat, siga més emblemàtic i atractiu.

Per a açò també comptarà amb un frontis decoratiu en la part que dóna a la rambla Sant Isidre el disseny de la qual encara està en fase d’estudi.

Finalment, el primer edil ha ressenyat que amb estes obres «es frena la degradació, ja que de no intervenir, podria haver anat a més, i al mateix temps li donem més realç a un dels viaductes més emprats pels cullerencs».