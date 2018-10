Cullera rehabilitarà el Pont de Ferro i el convertirà en un mirador sobre el Xúquer

Connect on Linked in

El consistori invertirà 214.000 euros per a posar en valor el viaducte de ferro més antic de la Ribera

El Pont de Ferro de Cullera agonitza després d’anys en els quals no se li ha donat ni una mà de pintura. La degradació del viaducte sobre el Xúquer més antic de la Ribera ha portat l’ajuntament de la localitat a prendre cartes en l’assumpte.

El consistori, propietari de la infraestructura, ha encarregat un projecte de rehabilitació integral que frene la deterioració d’una de les joies de la corona de l’obra pública de principis del segle passat i emblema urbà de Cullera.

Així ho anuncià este dimecres l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, durant la seua visita, amb el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, a l’exposició itinerant ‘Ponts de Ferro de la Ribera del Xúquer. 100 anys unint pobles’, que fins al pròxim dia 29 acull la Casa de l’Ensenyança.

Mayor va aprofitar l’ocasió per a avançar que l’ajuntament destinarà 214.000 euros d’una Inversió Financerament Sostenible (IFS) de la Diputació per a reformar el pont, convertir-ho en un mirador sobre el Xúquer i posar-lo de nou en valor.

«Molta gent em para pel carrer i em pregunta quan li donarem una maneta de pintura. Hem esperat perquè no volíem donar-li solament una mà de pintura, sinó tindre els recursos suficients per a portar a terme una rehabilitació integral del pont», explicà el primer edil.

En eixe sentit, va destacar que la intervenció suposarà «un canvi de modernitat molt important» i detallà que la intenció és eliminar el doble sentit actual per a guanyar espai per als vianants i convertir el viaducte en un mirador sobre el Xúquer.

Per la seua banda, Gaspar recordà que estes actuacions amb diners provincials es decidixen directament per part dels ajuntaments, als quals al llarg d’esta legislatura han arribat el doble d’inversions. I és que tal com va especificar, la filosofia de la nova Diputació es fonamenta en que siguen els mateixos municipis els qui decidisquen en què invertir eixos diners per a cobrir les seues necessitats.

En la seua estada a Cullera, el president provincial va visitar les obres de rehabilitació del cèntric carrer del Riu així com les del Pont de Pedra, ambdós finançades parcialment amb fons provincials.

Història

El pont de ferro de Cullera va ser inaugurat el 15 d’agost de 1905 i és el més vetust de totes les construccions de la seua tipologia que poblen el Xúquer al seu pas per la Ribera. Forma part de l’antiga carretera entre Silla i Alacant i es va construir per a substituir al denominat pont de les barques, fet de fusta de forma precària.

La seua construcció fou a càrrec de l’Estat amb un projecte de l’enginyer Gimeno amb un pressupost de 387.153 pessetes de l’època.