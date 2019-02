Cullera renova el seu portal de transparència i incorpora un visor pressupostari

Print This Post

La plataforma s’emmarca en l’estratègia d’acostament de la gestió municipal a la ciutadania

L’Ajuntament de Cullera renova el seu portal de transparència amb l’objectiu d’aconseguir una gestió municipal més eficaç, productiva i pròxima a la ciutadania.

En la nova web els veïns poden consultar d’una manera més fàcil i ràpida qualsevol informació que els resulte d’interés i els ajude a conéixer millor la gestió municipal.

‘Hem reformulat el portal per a fer-lo més dinàmic i intuïtiu, més accessible’ explica Julia Blasco, regidora de Transparència. ‘Han prevalgut les àrees més demandades per la ciutadania com puguen ser els contractes, les ordenances i les subvencions’.

La informació s’hi ha dividit en quatre àmbits principals. Informació institucional, organitzativa i de planificació; informació econòmica i pressupostària; rellevància jurídica i patrimonial; i el visor pressupostari.

‘Amb el portal aconseguim un dels objectius més importants de la nostra àrea, més democràcia amb més transparència’ afirma el cinqué tinent d’alcalde, Hugo Font, qui a més destaca la creació del visor pressupostari. ‘És una eina que permet consultar en què es gasten els impostos i les recaptacions municipals, els ingressos que té l’Ajuntament i a quines partides i conceptes es destinen’.

Visor pressupostari

El visor conté informació detallada sobre despeses i ingressos, desglossaments econòmics i per programes, comptes anuals, liquidacions trimestrals, l’evolució de les magnituds econòmiques, la contractació municipal, informació de tresoreria, el deute, la pressió fiscal, la morositat i la sostenibilitat financera.

L’usuari pot visualitzar les dades amb l’ajuda de gràfics interactius que desglossen i detallen la informació en fer clic o passar el cursor per damunt. Un mètode que permet fer més atractiva la lectura que amb l’ús exclusiu de text.

A més, el visor inclou un apartat de preguntes freqüents a partir de les quals l’usuari pot conéixer conceptes com el de pressupost municipal, liquidació o aprovació i terminis. També inclou un glossari amb la definició d’alguns termes habituals en els pressupostos

municipals.