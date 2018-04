Cullera repinta les revoltes del castell coincidint amb les festes majors

Connect on Linked in

També s’ha afegit una capa de vernís a la barana de protecció del camí

CULLERA. 06-04-18. L’Ajuntament de Cullera ha repintat les revoltes que pugen al castell coincidint amb la celebració de les festes majors de la població. Les revoltes, que constitueixen una de les imatges característiques de la ciutat, feia més de quinze anys que no es pintaven. També s’ha afegit una capa de vernís a la barana de subjecció i protecció que voreja el camí, on tampoc no s’havien fets treballs de manteniment des de la seua instal.lació.

Igualment, i com tots els anys, el consistori ha millorat el carrer del Calvari fins al carrer de Santa Anna, via del nucli històric de la població per on transcorre la Baixà de la Mare de Déu, un dels actes centrals de les festes cullerenques. En concret, s’ha repintat la font i els voltants del mercat així com diferents treballs de jardineria.

L’Ajuntament ha fet coincidir les tasques de manteniment amb les festes majors de la ciutat tant per renovar els llocs per on transcorren els actes festius com per millorar els paisatges més icònics de Cullera.