Cullera retira de les platges 420 camions amb residus de la riuada

Mayor responsabilitza la CHJ de tota la brutícia per no netejar el riu i li retrau que «ara hem de llevar-ho i pagar-ho nosaltres»

L’Ajuntament de Cullera ha retirat de les seues platges ni més ni menys que 420 camions carregats amb residus procedents de la riuada que va afectar la localitat i tota la Ribera entre el 18 i el 19 de desembre.

El regidor de Platges, Salva Tortajada, ha xifrat hui en 5.880 metres cúbics les restes de canyes, animals i fem acumulats en la costa del municipi, especialment en les platges situades al sud de la desembocadura del Xúquer, que ha hagut de llevar el consistori.

Cullera va iniciar els treballs de neteja fa ara uns quinze dies i en estos moments es troben a punt de concloure. La ràpida actuació municipal ha evitat mals majors en platges com la del Marenyet o l’Estany.

Els efectes de la riuada havien arrossegat fins a la costa tot tipus d’elements que podrien haver causat problemes sanitaris. Cal assenyalar que estes platges s’utilitzen molt fins i tot a l’hivern, ja que són un paradís dels surfistes, i que a més compten amb habitatges a primera línia.

Responsabilitats

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha responsabilitzat de la situació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). El primer edil ha acusat a l’organisme estatal de «defugir de la seua responsabilitat de mantindre net el riu».

Sobre això ha ressenyat que les canyes s’acumulaven en tot el llit del Xúquer i els seus afluents i amb la crescuda han anat a parar a la costa de Cullera. «La CHJ no té cura del riu sobre el qual té competència i ara som nosaltres els qui netegem el fem que ells no retiren i a més paguem el cost d’eixos treballs», ha denunciat. «Si compliren amb les seues obligacions, el mal seria infinitament menor», ha sentenciat.

Mayor ha lamentat la «poca celeritat» de la CHJ i de l’Estat a l’hora d’actuar per a evitar la degradació de les platges com ja està passant en altres municipis costaners, ha apuntat.

«Volíem evitar arribar a eixa situació i per açò hem actuat amb rapidesa», subratlla l’alcalde, perquè tal com recorda «les platges són nostra principal infraestructura turística i no podíem permetre’ns el luxe de deixar que la brutícia s’acumulara en elles sense data prevista de retirada».

Cost addicional

Cullera ha hagut d’invertir 18.000 euros per a esta comesa, ja que la ingent quantitat de fem arribada a les seues platges feia inviable la neteja solament amb el personal de platges.

En estos moments solament queda retirar les xicotetes restes tot i que el gruix dels treballs ja ha conclòs. Estes labors, costoses per les seues característiques, es realitzaran amb treballadors municipals. També queden per a retirar les algues en la zona del Dosser.

Ara el municipi demanarà ajuda a les Administracions superiors per a fer front a les despeses derivades de les actuacions d’urgència dutes a terme com a conseqüència de les pluges torrencials.