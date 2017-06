Cullera tanca una nit de Sant Joan amb més gent i menys incidents

El dispositiu especial arreplega 14 tones, xifra molt superior a la de l’any passat

CULLERA. 24-06-17. La celebració de la nit de Sant Joan ha transcorregut dins la normalitat a Cullera. A primera hora del matí les platges estaven ja preparades per al seu ús i gaudi per part dels milers de banyistes que rep la capital turística de la Ribera este cap de setmana. Per a açò, els servicis de neteja municipals s’han esforçat per retirar els residus dipositats en l’arena i en alguns punts del passeig marítim.

El dispositiu especial dissenyat per l’ajuntament ha arreplegat al voltant de 14 tones de fem, segons ha informat l’edil de Platges, Salva Tortajada. La xifra és molt superior a la de l’any passat (3,6), fet que s’atribuïx a la major afluència de visitants.

L’alcalde, Jordi Mayor i el mateix Tortajada, han estat des de les set del matí a peu de platja en la zona de Sant Antoni per a supervisar personalment estes tasques. Precisament, és en este tram de la costa on s’han concentrat la major part dels residus en ser el punt que congrega a més assistents a la popular celebració.

L’ajuntament havia delimitat novament les fogueres a la zona de la badia entre els edificis Arensol i l’Hotel Sicània. La mesura, encara que no sempre s’ha respectat, ha donat bon resultat, ja que el treball per als operaris han resultat més àgil i efectiu, segons ha indicat Tortajada.

Els efectius municipals han començat a treballar a les 5 de la matinada. Prèviament, agents de la Policia Local han recorregut la platja per a demanar al públic que encara quedava en la mateixa que la buidara a fi d’evitar qualsevol possible dany i facilitar les tasques de neteja. El desallotjament s’ha produït sense incidents i de forma ordenada, han informat fonts policials.

A continuació, s’ha procedit a la neteja de la resta de platges. En estos últims punts, la presència de fem ha sigut notablement menor, per la qual cosa el consistori es mostra satisfet donat que els participants en la festa de les fogueres han demostrat en la seua immensa majoria un gran civisme i respecte pels entorns naturals protegits.

Nit tranquil•la

D’altra banda, l’edil responsable de la Policia Local, Mª José Terrades, ha destacat que en termes generals la nit de Sant Joan ha transcorregut en termes «més tranquils» que l’any passat. I açò malgrat que s’ha notat un increment d’assistents, ressenya.

Enguany hi ha hagut menys comes etílics, 7 enfront dels 8 del Sant Joan passat i els 20 del 2015. Tampoc s’han produït agressions d’importància posat que només s’ha hagut d’intervindre en dos baralles de caràcter menor. «Açò és important perquè indica que tot i rebre més visitants la gent s’ha comportat amb més civisme», es felicita Terrades.

No obstant això, en la platja de l’Estany, la Policia Local ha identificat als autors d’un acte vandàlic, veïns de fora de Cullera que es van dedicar a cremar les passarel•les de fusta. Fora d’açò, no s’ha enregistrat cap altre incident destacable d’estes característiques.

Pel que fa a denúncies, hi ha hagut dos per pertorbació de l’ordre públic, tractant-se de casos aïllats. D’altra banda, la Policia Local ha participat en la detenció de l’autor d’un intent de robatori en un club social, que havia aprofitat la nit festiva per a perpetrar l’acció.

Per segon any, l’augment de la dotació pressupostària ha permés més reforços policials en esta nit tan concorreguda que ha deixat un resultat positiu en el municipi.