Cullera torna a posar-se ‘Mans al riu!’ netejant la zona de l’Assut

Desenes de voluntaris es van sumar a la iniciativa rescatant els residus de l’entorn per al seu posterior reciclatge

CULLERA. 23-04-18. Cullera va tornar a demostrar diumenge el seu costat més compromés amb el medi ambient en una jornada de neteja dels voltants del Xúquer que es va desenvolupar en la zona de l’Assut.

Els voluntaris, dividits en dos grups, van netejar tots dos marges del riu mentre que, de manera paral•lela, diversos membres del Club de Piragüisme de Cullera feien una batuda per l’interior de les seues aigües per a rescatar les deixalles de les zones més inaccessibles.

Els residus, separats en categories de paper, cartó, plàstics, metalls, vidre i altres restes van ser dipositats en els punts estipulats per a la seua recollida i posterior reciclatge.

Els treballs, emmarcats en la campanya ‘Mans al riu!’, van estar organitzats per l’associació LIMNE i la regidoria de Medi Ambient del consistori, comptant amb la col•laboració de LIBERA i Global Omnium.

El regidor de l’àrea, Hugo Font, reafirma la importància de ser conscients de les conseqüències contaminants de no dipositar els residus en els contenidors adequats per a cada tipus. A més, recalca la necessitat de reciclar a casa de manera adequada i mai deixar les deixalles en abocadors ni llançar-les a rius i séquies.

No és la primera vegada que l’ajuntament de suma a una activitat de neteja de residus a gran escala, sent este el segon any en què la localitat participa en ‘Mans al riu!’.

L’activitat, de lliure participació, té un caràcter lúdic, didàctic i solidari. Tant xiquets com ara adults van poder vore l’impacte de les persones en el mitjà i la necessitat d’un compromís amb el medi ambient.

A més de Cullera, són moltes altres les localitats que participen en la campanya, la qual va sumant participants al llarg de les seues edicions.