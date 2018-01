Cullera treballa per a que en 2019 el 40 % dels turistes siguen estrangers

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El nou pla del govern explota els vols directes de Manises amb països europeus

CULLERA. 17-01-18. Cullera va llançada cap al turista internacional. L’objectiu del departament de Turisme de l’ajuntament és que en 2019 el 40 % dels visitants de la ciutat procedisquen d’altres països europeus. Així ho ha manifestat hui l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, durant la primera jornada de Fitur, la fira internacional més important del món en la qual la capital turística de la Ribera està present dins l’estand de la Comunitat Valenciana.

La màxima autoritat local ha indicat que l’objectiu marcat en el nou pla d’internacionalització Airplan-e i el de comunicació 2018-19 «suposa un canvi de paradigma» pel que fa a la tipologia del visitant.

No en va, en 2001 solament el 8 % dels turistes de Cullera eren estrangers després d’anys en els quals francesos i alemanys deixaren de passar els seus períodes vacacionals en la ciutat. I és que malgrat etapes prèvies amb un cert pes de l’estranger, Cullera sempre s’ha considerat una destinació majoritàriament ‘nacional’, la qual cosa ha fet dependre al sector dels vaivens de l’economia espanyola. Bona mostra d’açò ha sigut l’última gran crisi.

L’aposta ara passa per diversificar el tipus de client obrint nous mercats per a trencar amb eixa dependència del monocultiu nacional. En els dos últims anys la tendència ha anat a l’alça. En l’actualitat, pràcticament el 33 % dels visitants són d’altres nacionalitats. Destaquen els francesos, que suposen més de la meitat dels qui decidixen passar les seues vacances a Cullera; els seguixen alemanys i britànics.

Diversos són els factors que han contribuït a esta nova realitat. En primer lloc, la inestabilitat en altres destinacions com el nord d’Àfrica, factor que retrau al turista de viatjar cap a eixos llocs menys segurs. En segon, l’abaratiment de preus després de la crisi. I pesa, i molt, la projecció internacional de Cullera gràcies a esdeveniments mediàtics com el Medusa Sunbeach Festival.

Vols directes

El pla de Cullera per a convertir-se en una destinació més internacional implica aprofitar les connexions directes a través de l’aeroport de Manises. «És un avantatge competencial que fins ara havíem ignorat i té un potencial enorme com així s’ha demostrat en altres destinacions properes com la ciutat de València», ha indicat Mayor.

En estos moments, Visit Cullera — la marca turística internacional de la ciutat— es promociona a través del canal online en totes aquelles ciutats i els seus respectius cinturons urbans que tenen vols directes amb Manises. En total, 22 àrees metropolitanes amb un potencial de clients superior als 20 milions d’habitants. Londres, París, Frankfurt o Amsterdam, entre elles.

Paral•lelament, la regidoria de Turisme porta accions en el mercat nacional per a reforçar la notorietat de la marca. Es presta especial atenció a Madrid, País Basc, Catalunya i València i la seua àrea metropolitana, entorns geogràfics on es localitza el gruix de la clientela turística de Cullera.

La promoció de la marca anirà acompanyada de promoció dels allotjaments i les empreses turístiques, de manera que les accions acaben convertint-se en vendes, ha manifestat el primer edil.

El missatge que llança Cullera és clar: «Tenim les millors platges de la província, més de 300 dies de sol a l’any, una gastronomia increïble, oci, patrimoni i activitats complementàries», descriu Jordi Mayor. «Som un paradís, que a més no està saturat com altres destinacions. La millor opció per a qui vol sentir-se en el vertader Mediterrani», conclou l’alcalde.