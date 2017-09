El cullerenc Vicent Valls guanya el Certamen Nacional de Pintura de l’IVASS

La seua obra ‘Els amants’ ha destacat entre un centenar de llenços

CULLERA. 14-09-17. Vicent Valls ha rebut hui a Alzira el primer premi de la huitena edició del Certamen Nacional de Pintura per a Persones amb Diversitat Funcional Intel•lectual. La seua obra ‘Els amants’ ha aconseguit captivar al jurat.

El certamen, organitzat per l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS) de la vicepresidència i conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha vist enguany més de cent obres de persones procedents de diverses comunitats autònomes.

També hi ha hagut uns altres cullerencs i cullerenques premiats dins de la categoria d’accèssits. Dels cinc lliurats tres han sigut guanyats per veïns de la localitat: Sheila Mohamed, amb ‘La Trobada’, Javi Navarro, amb ‘Paisatge mediterrani’ i ‘Teules i terrats’, de Paquita Jarque.

El jurat, format per personalitats del món de l’art com Alberto Abril Armiñana, Antonio Climent Quiles i Francisco Hernández Solera, ha tingut en compte la sensibilitat, creativitat i talent dels autors per a repartir els premis.

La regidora del Centre Ocupacional de Cullera, Amparo Jover, ha assistit a l’acte i ha dit que ‘és un motiu d’orgull per als usuaris i la ciutadania de Cullera el fet que un usuari del Mare de Déu del Castell haja obtingut este reconeixement’. A més, ha incidit en el fet que «suposa un al•licient per al centre per a continuar amb el seu treball, imprescindible i clau per a la integració d’este col•lectiu a Cullera». També ha aprofitat per a felicitar als professionals del centre per la seua abnegada dedicació que fa possible totes estes coses.

Més premiats

Al primer premi, valorat en 500 euros, li ha seguit un segon premi de 400 per a la il•licitana Noelia García per la seua obra ‘El crit’. En tercer lloc, ha quedat Rosa María Fernández, procedent de la Vall d’Uixó, amb la seua obra ‘El bosc encantat’. A més dels premis citats també s’han lliurat quinze esments honorífics.

La finalitat del certamen

El certamen té per objectiu traure a la llum la sensibilitat artística d’estes persones i donar a conéixer la seua creativitat i les seues capacitats. Així mateix, pretén fomentar, a través de l’art, la participació en la societat i la cultura de les persones amb diversitat funcional intel•lectual, així com desenvolupar les seues aptituds i destreses útils per a la seua integració en el seu entorn social.