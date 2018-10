L’Alcalde visita els centres públics de Burjassot en la setmana de l’inici de curs

Print This Post

Mentres que des de les 9h de dilluns passat 10 de setembre, tots els escolars de Burjassot tornaven a les aules després de les llargues vacacions d’estiu, l’Alcalde de Burjassot aprofitava els primers dies de classe d’este nou curs per a visitar cada un dels cinc centres públics de primària amb que compte Burjassot

Juntament amb la regidora d’Educació, Olga Camps i el regidor de Policia i Tràfic, Manuel Pérez Menero, l’Alcalde ha realitzat aquestes visites per a reunir-se amb els directors i directores de cada col·legi, amb l’objectiu de supervisar les obres de manteniment i millora que la Brigada Municipal d’Obres ha realitzat durant els mesos de juliol i agost, així com per a prendre nota de les necessitats que encara existeixen de cara a l’inici del nou curs. De fet, les visites als cinc centres públics s’han realitzat amb la companyia del Cap i diferents operaris de la Brigada Municipal, dependent de la regidoria Serveis Municipals, que dirigeix Manuel Lozano.

Així, amb caràcter general, s’ha dut a terme en tots els centres (el CEIP Fernando dels Rius, el CEIP Villar Palasí, el CEIP Miguel Bordonau, el Pouet-Verge Desemparats, el CEIP Sant Joan de Ribera i l’Escola d’Adults) la neteja de les terrasses, el repàs general del manteniment de lampisteria, electricitat, fusteria i obra de paleta i la neteja general de jardineria.

De manera específica, en cada centre s’han esmenat aquelles necessitats que, en el seu moment, van ser traslladades al Consistori. En el cas del CEIP Villar Palasí, s’ha realitzat l’obra integral de la cuina, amb chapado, sòl, sostres, nova instal·lació de lampisteria, d’electricitat i de gas i també s’ha procedit al canvi de la porta.

En el CEIP El Pouet-Verge Desemparats, s’han pavimentat 40 metres del magatzem/gimnàs, reparat el paviment de l’exterior i s’han col·locat dues taules de pícnic en la zona de la solera, que també ha sigut millorada amb formigó.

En el cas del CEIP Fernando dels Rius, s’ha ampliat la zona infantil de jocs, hormigonando 35 metres de sòl i s’ha col·locat la tanca d’accés-rampa en la cuina/menjador.

En el CEIP Sant Joan de Ribera, s’han situat nous pilars per a poder comptar amb prop de 400 metres quadrats de zona d’ombra en el pati; s’han instal·lat les baranes en els accessos; s’ha col·locat una porta corredissa per a l’accés al pati; s’han reparat les aixetes de les fonts situades en el pati i s’ha dut a terme la instal·lació del quadre general de distribució elèctrica de l’edifici reformat i la connexió de totes les línies noves, anteriorment instal·lades. D’igual manera, s’ha realitzat la connexió de noves línies de xarxa en el RAK i la col·locació de diversos proyectores amb la seua instal·lació en les aules en les quals faltaven.

El CEIP Miguel Bordonau, s’ha procedit a reparar el paviment/solc del pati i a la pintura dels finestrals dels pavellons centrals.

Finalment, en el cas de l’Escola Permanent d’Adults, s’ha gratat i lluït la paret dels patis, s’ha procedit a netejar els canals de les teulades i s’ha tapat un forat sobre la porta. Finalment, s’ha reparat una esquerda en el graó d’accés al pati.

Totes aquestes tasques, que s’han realitzat aprofitant l’absència d’alumnes i alumnes en els centres, s’uneixen a les quals, de manera constant, realitza la Brigada Municipal d’Obres de l’Ajuntament de Burjassot al llarg de tot el curs escolar per a mantenir els centres en condicions òptimes.