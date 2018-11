Cultura advoca per unificar els criteris de protecció i difusió d’art rupestre mediterrani

Print This Post

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha defensat que cal unificar els criteris de protecció i difusió entre les comunitats autònomes amb art rupestre mediterrani.

En la inauguració del congrés ‘L’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica. 20 anys en la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco’, Amoraga ha apel·lat al fet que Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya, Múrcia i la Comunitat Valenciana treballen de manera coordinada per a revitalitzar i visibilitzar els jaciments, coves, abrics i la resta de testimonis vinculats a l’art rupestre.

“Preservar l’art rupestre no pot ser el treball d’una única comunitat autònoma, ha de ser un treball global, conjunt, amb algú que marque el pas; la Comunitat Valenciana hi està disposada, però amb la companyia de les altres cinc comunitats autònomes i algú que ens tutele i ajude, com el Ministeri de Cultura”, ha dit Amoraga.

La Comunitat Valenciana ha sigut l’organitzadora de la reunió del Consell Assessor d’Art Rupestre del Mediterrani de la Península Ibèrica (Carampi), que el passat mes de maig es va reunir en València per a propiciar l’impuls que necessita aquest organisme que vetla per models eficaços de protecció, restauració, difusió i senyalització dels llocs.

En aquella reunió es va acordar proposar l’actualització de béns inclosos en la declaració, desenvolupar un itinerari cultural propi del Carampi unit a accions conjuntes, crear un pla nacional d’art rupestre i també treballar en la creació d’una marca que represente l’art rupestre, entre altres qüestions.

La directora general de Cultura i Patrimoni ha informat que, a la Comunitat Valenciana, “hem contractat ja la redacció del nostre Pla de gestió sobre art rupestre, que estarà finalitzat al desembre d’enguany, hem mantingut les reunions amb el Ministeri per a veure possibilitats d’actualitzar la llista i hem assumit la Secretaria del Carampi”.

Ha afegit Amoraga que “per a les nostres comarques l’art rupestre té una importància extraordinària, i per això ens preocupem per la protecció, sostenibilitat i gestió més efectiva dels entorns naturals en què aquests llocs s’assenten”.

També ha esmentat la potencialitat d’aquells llocs ja que operen com a motors econòmics i generadors d’ocupació a l’empara d’altres variables del turisme com poden ser: el cultural, el mediambiental, l’immaterial o l’esporti i ha destacat que permeten una millor articulació territorial i un diàleg socioeconòmic més fluid entre les comarques de l’interior i el litoral valencià.

El congrés ‘L’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica’ se celebra al Centre d’Art d’Alcoi (CADA) del 29 de novembre a l’1 de desembre i ha reunit un centenar d’experts i professionals que presentaran novetats sobre investigacions, noves tecnologies i gestió administrativa i turística relacionades amb el patrimoni rupestre de l’arc mediterrani.

El congrés ha sigut inaugurat per la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; l’alcalde d’Alcoi, Antonio Francés; i el director general de Béns Culturals de la Junta d’Andalusia, Marcelino Sánchez.

Mapes d’art rupestre

La Generalitat ha elaborat uns mapes amb la ubicació de tots els jaciments al territori valencià. Es tracta de quatre mapes que difonen els conjunts rupestres que es disseminen pel territori valencià segons la tipologia: art paleolític, art llevantí, art macroesquemàtic i esquemàtic antic i art esquemàtic recent.