Cultura als Barris» continua este cap de setmana en altres 12 barris de València

Dissabte 29 i diumenge 30 de setembre

El projecte de «Cultura als Barris», ideat per a «per a democratitzar i descentralitzar la cultura», prosseguix la seua gira setmanal este cap de setmana per 12 barris de la ciutat. Aiora, Cabanyal-Canyamelar, La Carrasca, La Creu del Grau, La Llum, Malva-rosa, Tendetes, Mont-Olivet, Nou Moles, Patraix, Sant Pau i Torrefiel gaudiran de tallers, òpera, música, cinema, comptacontes, monòlegs, teatre, poesia o dansa, entre altres arts.

Tal com ha explicat la regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, es pretén «la participació ciutadana, la difusió de la nostra història, cultura i llengua, així com la promoció dels diferents sectors dels professionals de les indústries culturals valencianes». «Volem facilitar l’accés a la cultura, per fer-la més accessible a les persones que ho tenen difícil pel seu lloc de residència o per qüestions socials o econòmiques», ha afegit.

El tercer any consecutiu de «Cultura als Barris» va començar a principis de setembre afegint 14 barris més respecte a la temporada anterior, i ara ja en són 24. Tots ells gaudiran de peces culturals gratuïtes i accessibles, entre les quals s’inclouen la música, el teatre, el cinema a l’aire lliure, la poesia o la dansa, a més de tallers, comptacontes o monòlegs, entre d’altres.

La ciutadania podrà triar entre l’òpera Bastià i Bastiana (a càrrec de les Arts Volants), un concert de música clàssica (per Toni Cotolí i Gloria Aleza), un teatre d’improvisació (del grup Subit!) o entre dues pel·lícules en un cinema a l’aire lliure, entre moltes altres propostes.

El cicle dividix els barris en dos, és a dir, 12 barris una setmana i 12 barris la següent. Durant este dissabte 29 i diumenge 30 de setembre, s’oferiran diferents activitats culturals a Aiora, Cabanyal-Canyamelar, La Carrasca, La Creu del Grau, La Llum, Malva-rosa, Tendetes, Mont-Olivet, Nou Moles, Patraix, Sant Pau i Torrefiel, ja que el cap de setmana anterior va ser torn per a Arrancapins, Benicalap. Campanar, la Creu Coberta, Natzaret, Vara de Quart-Tres Forques, Trinitat, Sant Marcel·lí, Orriols, Malilla, Soternes i la Raïosa.