«Cultura als Barris» torna este cap de setmana a 12 barris de la ciutat

28 actuacions ompliran de cultura els barris de València

Este cap de setmana torna la música, cinema, teatre, poesia, circ i dansa a 12 barris de València. La proposta cultural de la regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, de «Cultura als Barris» busca promoure la participació ciutadana i difondre la nostra cultura, així com fer-la accessible a totes les persones. A més, amb esta iniciativa es pretén donar a conéixer estos sectors professionals.

Durant els dies 22 i 23 de setembre, la ciutadania podrà gaudir de «Cultura als Barris» a Arrancapins, Benicalap. Campanar, la Creu Coberta, Natzaret, Vara de Quart-Tres Forques, Trinitat, Sant Marcel·lí, els Orriols, Malilla, Soternes i la Raïosa.

Alguns dels barris podran gaudir de les actuacions teatrals. Dissabte a les 20.00 hores els més xicotets podran assistir a la representació de «El Principito», a càrrec de Rebombori Cultural (diumenge repetirà en Campanar a les 19.00 hores), mentre que a Benicalap els joves i els adults podran assistir a la mateixa hora al teatre d’improvisació «Subit». El mateix dissabte, a Campanar, a les 20.30 hores també s’oferirà a la ciutadania 4 peces de microteatre (diumenge repetirà a Trinitat a les 20.30 hores).

La música també serà altra de les opcions. Dissabte a les 19.00 hores al barri de Natzaret tindrà lloc el concert de «Música i Dansa de Natzaret», dirigit per Vicente Roig. També el barri de Malilla gaudirà del concert de música clàssica «Una hora amb Marxant» a càrrec del grup Marxant. A més, diumenge la música també serà protagonista al barri de Benicalap, a les 19.00 hores amb el concert líric del repertori de sarsuela. Al barri de Soterners, a la mateixa hora, també podran gaudir del concert de la Societat Musical Barri de Malilla dirigit per Daniel Belloví Navarro.

El contacontes serà una altra de les modalitats oferides. Al barri Trinitat, dissabte es contarà el conte «Uhuru, tres històries africanes» (repetirà diumenge al barri dels Orriols), a la Creu Coberta els contes dels germans Grimm i diumenge «La maleta de Jordiet» a Natzaret i Arrancapins. D’altra banda, en Sant Marcel·lí dissabte se l’oferta se centrarà en els més xicotets narrant contes valencians i amb tallers de titelles. També es farà un taller de manualitats dissabte a Campanar, «Toc, toc obri la muralla» i un taller participatiu de «terrisseria i socarrat» en Vara de Quart-Tres Forques.

Dissabte a les 19.00 hores tindrà lloc l’espectacle de màgia a Vara de Quart-Tres Forques «Hago Chas y Aparisi a tu lado». Una hora després actuarà Rafa Forner a Arrancapins amb el monòleg «Salta a la vista» i finalitzarà esta modalitat diumenge, amb màgia i humor, el mag Piter a Malilla.

Les actuacions de circ i dansa, seran altres dos alternatives este cap de setmana. La primera actuació de circ serà en el barri dels Orriols dissabte, amb l’espectacle «Abatut Circus», i la segona diumenge en la Raïosa, interpretant la «Parella de Clowns». Quant a la dansa, diumenge interpretaran «Mukuki» en La Creu Coberta i danses populars a Campanar.

Finalment, el cinema i la poesia també formaran part d’estos dies lúdics. A Soteners i la Raïosa es projectarà el documental «Guastavino». Per últim, diumenge a Vara de Quart-Tres Forques, hi haurà un recital de poesia. Com a novetat, diumenge també es farà a Malilla un combat d’il·lustradors.