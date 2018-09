Cultura Festiva celebra la Nit Europea de la investigació amb visites guiades als museus festius i estudis sobre el patrimoni festiu

Connect on Linked in

Les activitats convertiran la plaça de l’Ajuntament en la plaça de la Ciència

L’Ajuntament se sumarà este divendres de vesprada, a través de la Regidoria de Cultura Festiva, a la celebració de la Nit Europea de la Investigació. Ho fa amb tot un seguit de activitats dirigides al públic general, amb dos eixos: les visites guiades als museus festius de la ciutat i la presentació de treballs d’investigació relacionats amb el patrimoni festiu, estructurats en una trobada col·loqui d’experts i una xarrada–audició.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacat el paper protagonista dels museus festius de la ciutat en una jornada de celebració com la d’este divendres, en la qual «el patrimoni festiu de la ciutat torna a estar molt present en una programació dissenyada per arribar a tots els públics».

Les visites guiades es realitzaran a partir de les 18.00 hores. La del Museu Faller, a càrrec de personal tècnic del museu; la del Museu del Corpus, a càrrec de Ricard Català i Gorges (docent i especialista en la Festa Grossa); i la del Museu de la Setmana Santa Marinera, a càrrec de María José Fabiá (Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València). Les persones interessades a participar en estes visites guiades hauran de dirigir la seua sol·licitud a la direcció <museufaller@valencia.es>

A continuació, a les 18.30 hores, hi haurà una trobada-col·loqui, amb la participació de Rubén Tortosa i Xavi Mas (Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, UPV), Miguel Sánchez (Departament de Sistemes Informàtics i Computació de la UPV) i José Ramón Albiol (Escola Superior Tècnica d’Enginyeria de l’Edificació, també de la UPV). Amb Antoni Colomina Subiela, de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la UPV s’abordaran «Les Roques del Corpus de València. La confrontació entre conservació i ús festiu»; amb Francisco Grimaldo (Escola Superior Tècnica d’Enginyeria de la UPV) i Emilia López-Iñesta (Facultat de Magisteri de la UV) es parlarà sobre «La Falla Immaterial: ciència ciutadana en festes massives»; amb Rubén Tortosa, Miguel Sánchez, José Ramón Albiol i Xavi Mas (UPV), es conversarà sobre els «Nous materials i impressió 3D per a la construcció de Falles més sostenibles».

A partir de les 20.00 hores està programada la xarrada–audició a càrrec de l’historiador i professor de dolçaina, Pau Llorca: «Balleu bé, sota guilopes». Tant la trobada–col·loqui com esta xarrada–audició tindran lloc al Centre Municipal de Servicis Socials de Ciutat Vella (carrer de l’Hostal de Morella, 2) i són d’accés lliure. A més, es pot trobar tota la informació en el web <http://www.festesdevalencia.org/>

LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT SERÀ LA PLAÇA DE LA CIÈNCIA

La celebració de la Nit Europea de la Investigació es completarà a València amb altres activitats molt variades amb la col·laboració de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), elCaleidoscopio, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, la UPV i la Universitat de València.

Tots els públics podran gaudir d’activitats que convertiran la plaça de l’Ajuntament en la plaça de la Ciència. Hi haurà tallers per a jóvens, un vídeo sobre el projecte Virgo per a la detecció d’ones gravitatòries, l’espectacle «Científiques i Artistes», visites guiades a Sant Nicolás i al Jardí Botànic, el llibre-vídeo «El mur de la Ciència» i hi haurà jornada de portes obertes de la Casa de la Ciència amb visita a l’exposició permanent.