Cultura organitza unes jornades sobre la protecció i recuperació del patrimoni fortificat valencià

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha destinat una línia d’ajudes a promocionar les activitats del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés per valor de 60.000 euros.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha destacat que “hem creat aquesta línia nova en els pressupostos de 2019 per a potenciar activitats al Museu d’Art Contemporani en aposta per democratitzar i territorialitzar la cultura a les comarques de Castelló” i hi ha afegit: “A això s’uneix, a més, la nostra clara aposta per a la conservació del patrimoni de les comarques de Castelló, i en concret de Vilafamés”.

En aquest sentit, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha anunciat que es destinaran 60.000 euros al museu de Vilafamés per a ampliar la divulgació i la difusió de la col·lecció i aconseguir-hi més afluència de visitants.

“És el museu d’art contemporani de referència a la província de Castelló i té el nostre suport perquè cada vegada siguen més els visitants que s’hi acosten a conèixer la col·lecció”, ha dit Carmen Amoraga després de visitar el museu acompanyada de l’alcalde del municipi, Abel Ibáñez.

El van impulsar el 1970 el crític d’art Vicente Aguilera, l’Ajuntament i un grup d’artistes i crítics d’art valencià que es va constituir com a associació cultural. Se situa al Palau del Batlle del segle XV, que contrasta amb les obres que s’hi exposen, que abasten un període de temps des de final de la dècada de 1920 fins als nostres dies.

Són més de 500 artistes locals, nacionals i internacionals. Anzo, Armengol, Canogar, Cuixat, Equip Realitat, J. Francés, Genovés, H. Goetz, Heras, Hsiao Chin, Lozano, Miró, Michavila, Miotee Pericot, Li Parc, Luc Peire, Porcar, Josep Renau, Úrculo, Yturralde són alguns dels artistes que componen la col·lecció que forma les 684 obres, de les quals se n’exposen 300.

En l’actualitat, s’estan fent unes obres d’adequació dels espais que també finança la Generalitat. En concret, s’han invertit 48.000 euros en la millora de la instal·lació elèctrica i el sistema expositiu de la botiga del museu.

Les obres consisteixen en l’adaptació de la nova eixida de la botiga amb el canvi de la porta i l’adaptació i intervenció en l’escala i la rampa per a adaptar?les a les necessitats per a l’ús públic.

Així mateix, es procedirà a l’execució d’un sistema de contenció de les aigües del pati interior que donen a la façana dels banys, mitjançant execució d’esglaó i canalització per al desviament d’aquestes fins a una eixida natural.

En la part de decoració i interiorisme estarà inclòs el mobiliari adequat i adaptat a la botiga i hi estan inclosos expositors per a les obres d’art en venda, l’execució del mostrador recepció i la il·luminació d’aquest.

Centre d’Interpretació Arqueològica

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha mantingut una reunió amb l’alcalde de Vilafamés, en què han parlat de projectes culturals per al municipi com el Centre d’Interpretació Arqueològica ‘Vilafamés 100 mil anys’.

Carmen Amoraga ha informat que el projecte es troba en procés de licitació. El centre d’interpretació estaria situat a l’edifici de l’antic molí de Matutano, on es troba la cova que té el mateix nom i que aglutinaria informació dels jaciments prehistòrics la cova del Tossal de la Font, la cova Matutano, l’abric del Castell i l’abric de Roques de Mallassén.