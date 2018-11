La Cursa i la Marxa per l’MPOC mou a 1.000 persones a Sueca

Print This Post

Este cap de setmana, Sueca ha celebrat la cinquena cursa i la marxa solidària “Mou-te per l’MPOC”, en favor de les persones afectades per la malaltia pulmonar obstructiva crònica, esdeveniment esportiu organitzat pel club Sutrail amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca. A esta iniciativa participaren vora 1.000 persones les quals pogueren gaudir del bon ambient i de l’esport a l’aire lliure amb un fi solidari.

La prova esportiva ha consistit en una cursa per equips (3 a 4 corredors per equip) de 5 km pels voltants del riu Xúquer que ha començat a les 10.00 del matí. Després de la carrera, a les 12.00 hores, s’ha realitzat una marxa que ha discorregut pel mateix circuit. El tram inicial ha estat encapçalat per pacients amb MPOC amb l’objectiu de mostrar als malalts i les seues famílies la importància d’incorporar als seus hàbits la pràctica de l’exercici físic moderat.

L’eixida de les dues proves ha sigut des del final de l’Avinguda Mestre Serrano (recinte firal). A les dues proves esportives se li ha sumat la música d’una batucada i de l’associació cultural la Xala, a més la festa ha estat amenitzada amb castells unflables per als més menuts. A més, els professionals de l’Hospital de la Ribera han realitzat proves de screening de l’MPOC a un gran nombre de participants, gràcies a les quals es van detectar 5 possibles casos no diagnosticats. Els organitzadors, la Societat Esportiva Sutrail de Sueca en col·laboració amb l’Hospital de la Ribera i l’Ajuntament de Sueca, es van mostrar molt satisfets per l’èxit de participació en ambdues proves.

Entre els assistents estava el regidor d’Esports, Vicent Baldoví, en representació de l’Ajuntament de Sueca, qui va participar en la carrera i es va sumar a esta jornada organitzada per conscienciar a la població de l’existència d’esta malaltia.