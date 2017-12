Cursa nadalenca de disfresses per una bona causa

La localitat acull l’onzena edició de la prova no competitiva a benefici, enguany, de Cáritas Interparroquial de Sueca

Sueca, 27/12/2017.Sueca va acollir dissabte passat una de les cites esportives més divertides de l’any, la Cursa Nadalenca, que enguany ha arribat a la seua XI edició. La prova no competitiva, que s’ha consolidat ja en el programa d’activitats nadalenques de la ciutat, ha estat organitzada per la Penya Poc a Poc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca.

Centenars de veïns van acudir a la plaça de l’Ajuntament abillats amb originals disfresses per participar en esta cursa que s’ha convertit en una de les cites esportives ineludibles de l’any pel seu caràcter lúdic i festiu, sense oblidar el seu vessant benèfic. Entre els participants figuraven també alguns dels regidors del govern municipal que no es van voler perdre l’última cursa popular del 2017. En total han participat vora 500 persones, 360 adults i 125 xiquets.

La Nadalenca clausura el calendari de les curses populars de la ciutat i s’organitza sempre, a més, amb un fi solidari i benèfic. Així, en esta ocasió, s’han recaptat prop de 600 euros i una gran quantitat d’aliments no peribles que s’han donat a Cáritas Interparroquial de Sueca. Com és habitual, en esta ocasió també s’ha recollit una important aportació de paquets d’arròs i pasta, a més d’altres productes com ara oli, galetes, llegums, sucre i llaunes de conserves.

Famílies completes, colles d’amics, associacions i també una àmplia representació dels col·lectius esportius locals s’animen a córrer, any rere any, la nadalenca.

Les disfresses individuals infantils més originals, en la categoria masculina i femenina; les disfresses individuals d’adults més originals, la millor disfressa de parella i les tres millors disfresses de grup van rebre premi. L’alcaldessa, Raquel Tamarit, i l’irreconeixible regidor d’Esports, Vicent Baldoví, vestit d’home de llauna, van estar els encarregats de lliurar els guardons. Paco Meseguer, en representació de Cáritas Interparroquial de Sueca, va recollir l’aportació benèfica.