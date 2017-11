«Curt Creixent» torna al MuVIM amb una nova edició dedicada als públics del ‘cinema més curt’

Aquesta tercera edició comptarà amb la participació dels programadors dels principals festivals

valencians de cinema i amb professionals de la televisió, els quals debatran sobre l’oferta i la comunicació dels formats del cinema més curt

09/11/2017.Aquest divendres, 10 de novembre, el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) serà escenari d’una nova edició de Curt Creixent, una trobada sobre el curtmetratge i la seua difusió a la Comunitat Valenciana que organitzen la Diputació de València, l’Institut Valencià de Cultura –a través de la direcció adjunta d’Audiovisuals i Cinematografia–, i la distribuïdora Some Like It Short.

Aquesta tercera edició de Curt Creixent està dedicada a una temàtica clau de l’audiovisual i la cultura: els seus públics. Participaran programadors dels principals festivals valencians i també de la televisió i els nous mitjans –com és el cas d’ÀPunt–, per tal de debatre sobre l’oferta i la comunicació dels formats del cinema més curt. Aquestes produccions audiovisuals de curta durada estan guanyant, cada vegada més, una major quota de pantalla, alhora que estan contribuint a canviar els hàbits dels espectadors a través de les noves tecnologies.

Durant la jornada vespertina, els assistents podran gaudir d’una acurada selecció d’obres premiades en diferents festivals, que s’acompanyaran dels comentaris dels seus responsables. Aquests compartiran les seues experiències personals i el treball amb els públics. Aquests festivals són La Cabina Festival Internacional de Mediometrajes de València, Festival Cinema Ciutadà Compromés-ACICOM i Cinema Jove Festival Internacional de València.

Curt creixentés una trobada sobre el curtmetratge i la seua difusió a la Comunitat Valenciana, que se celebra al MuVIM des de l’any 2015. Un dels seus objectius és compartir experiències sobre com programar, promoure i gaudir dels curts, pensant especialment en els diferents públics i espectadors. La trobada també pretén fomentar els contactes i les sinergies entre els professionals dels sectors audiovisuals, culturals i educatius valencians; donar a conèixer, a tots els públics, les ofertes i possibilitats de les obres audiovisuals de curta duració i reflectir el creixent potencial creatiu, industrial, social i cultural que té el curtmetratge a la nostra Comunitat.

Per poder inscriure’s a les jornades és necessari posar-se en contacte amb l’organització de les mateixes, a través de l’adreça de correu electrònic curtcreixent@gmail.com.