“Cuzco” al Gran Teatre d’Alzira

Connect on Linked in

El proper divendres 2 de novembre a les 20.30 hores el Gran Teatre d’Alzira acull la representació de l’obra “Cuzco”, un espectacle en valencià

Baix la direcció de Víctor Sánchez Rodríguez, Bruno Tamarit i Silvia Valero representen a una parella que viatja a Cuzco en un desesperat intent per salvar la seua relació.

Durant el viatge, coneixen una sèrie de personatges que afectaran els propòsits de la seua travessia. Com a teló de fons, el passat inca i colonial, el terrorisme de Sendero Luminoso, la pobresa andina i el reflex d’una Espanya ferida de gravetat. El viatge despertarà les vertaderes necessitats de cada un, la seua pròpia tragèdia privada i personal i els seus fantasmes.

Es tracta d’una obra de la companyia Wichita Co i IVC-Teatre del Poble Valencià.guardonada amb el premi a Millor Intèrpret Femenina en els Premis AAPV 2018 a Silvia Valero

Venda d’entrades

Pots comprar les entrades amb un preu de 8 €, en el cas de tarifa reduÏda, per 6 €.

ANTICIPADA

TAQUILLA DEL GRAN TEATRE: dimarts i dijous de 19.30 a 21 h

Instant Ticket:

Telèfon: 902 444 300, de 8 h a 23 h

Per Internet: www.instanticket.es, les 24 hores

EL MATEIX DIA DE L’ACTE

Un hora abans de l’acte, tant a la Casa de la Cultura com al Gran Teatre.

Es podran sol·licitar els carnets corresponents, tant a l’entrada del Gran Teatre com a la Casa de la Cultura.