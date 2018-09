La CV-510 patirà talls per obres de millora del 10 al 14 de setembre al seu pas per Favara

Connect on Linked in

La reforma, realitzada amb l’objectiu de millorar la seguretat de la via, interromprà el tràfic en horari laboral i afectarà a tota la travessia, des de l’encreuament amb la N-332 fins a l’eixida cap a Alzira

La carretera CV-510, al seu pas per Favara, romandrà tallada al tràfic des del dilluns 10 al divendres 14 de setembre amb motiu de la realització d’obres per a millorar la seguretat vial. L’àrea de Carreteres de la Diputació de València vol contribuir a reforçar l’estabilitat a l’entorn de la travessia. El tall es durà a terme en horari laboral, de 7:00 a 18:00 hores, i afectarà al tram que va des de l’encreuament amb la N-332 fins a l’eixida a Alzira. Es recomana com a itinerari alternatiu l’avinguda d’Alzira i el carrer Antonio Molina Meliá.

Al llarg de 2017, des del Servei de Conservació, es van realitzar ja algunes actuacions en aquest tram en matèria de seguretat vial com la creació i millora de passos de vianants. Ara, es vol fer un pas més enllà mitjançant la instal·lació de baranes de protecció en les voreres, el reforç de la senyalització i il·luminació de la via, la instal·lació de reductors de velocitat i repintar les marques vials. Totes aquestes actuacions, en les quals la Diputació de València va a invertir al voltant de 150.000 euros, contribuiran a millorar la seguretat dels vianants en els punts més conflictius.

En l’actualitat, dues són les carreteres que travessen el municipi de Favara. D’una banda, la N-332, amb una densitat de circulació de 22.000 vehicles diaris, i per un altre, la CV-510, de titularitat provincial, per la qual passen una mitjana de 6.000 vehicles al dia.

Treballs en la futura variant

En aquest mateix tram continuen els treballs per a poder dur a terme la futura variant de la N-332; un projecte que la institució provincial no ha abandonat, malgrat les dificultats tècniques per a desenvolupar-ho. No obstant açò, l’obra que s’iniciarà la setmana vinent es considera prioritària. “Som conscients de la dificultat que té Favara per a conciliar el tràfic amb el dia a dia dels veïns i veïnes i, per açò, tant des de l’ajuntament com des de la Diputació, considerem prioritari millorar la seguretat vial en aqueix dia a dia”, ha explicat el Diputat de Carreteres, Pablo Seguí.

Si bé la variant de la N-332 ja està en fase de construcció, el diputat de Carreteres va explicar que el desenvolupament d’una via alternativa a la CV-510 s’està trobant en la seua tramitació amb dos problemes principals. D’una banda, amb les dificultats mediambientals que condicionen el traçat i la seua construcció. Per una altra, l’encaix amb l’eixida del peatge de l’AP-7, que depén del Ministeri de Foment, els responsables del qual posposen qualsevol possible actuació relativa a la CV-510 a la finalització de la seua variant. “Malgrat les dificultats que se’ns plantegen, seguim obstinats en traure avant aquest projecte, però mentre, no ens quedarem aturats i seguirem executant aquelles actuacions que siguen necessàries per a augmentar la seguretat dels veïns i veïnes de Favara”, ha conclòs Seguí.