Dalya Ríos i Estefanía Asins, proclamades falleres majors per a 2019 de la Mig Camí d’Almussafes

La comissió va celebrar l’acte el passat dissabte 3 de novembre en la sala de banquets Siglo XXI de l’Alcúdia

La Falla Mig Camí d’Almussafes va celebrar el passat dissabte 3 de novembre la proclamació de les seues representants per a l’any 2019 en un acte que va començar a la vesprada amb una cercavila per la localitat durant la qual els integrants de la comissió van arreplegar en els seus respectius domicilis a les falleres majors entrants i sortints.

Posteriorment, es van traslladar fins a la sala de banquets Siglo XXI de l’Alcúdia per a oficialitzar el nomenament. Dalya Ríos Fernández és la nova Fallera Major de l’associació, qui arreplega el testimoni deixat per Cristina Nieto Manzana, màxima representant de 2018. En el càrrec estarà acompanyada per Estefanía Asins Álvarez, que repeteix per segon any consecutiu com a Fallera Major Infantil.

Tal com ja es va anunciar a mitjan passat mes d’abril, la presidència de l’entitat està aquest exercici faller en mans de la jove Tanya Borrás Magraner, sent la primera dona que accedeix a aquest lloc en la Mig Camí.

Al sopar de gala li va seguir un ball que es va obrir amb l’habitual vals i que es va allargar durant gran part de la nit amb l’objectiu de celebrar de manera festiva la continuació d’un projecte cultural que es va iniciar en 2010 per part d’un grup de persones per a aportar el seu gra d’arena al manteniment de les tradicions valencianes més arrelades en la societat.