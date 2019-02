Dalya Rios i Estefanía Asins són les Falleres Majors de la Falla Mig Camí

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El passat cap de setmana es presentaren davant tota la comissió Fallera

A la presentació de la Falla no va faltar ni l’alcalde del municipi Toni González ni el Regidor de Festes Andrés López.

Una presentació que per a les Falleres va ser molt emotiva a pesar que repeteixen com a representants de la Falla Mig Camí. Les dues, esperen que aquest any faller siga més emocionant i especial que els anteriors.

Almussafes ha començat en bou peu l’inici de les falles, ja sols els queda dues presentacions falleres que seran els pròxims caps de setmana i de seguida s’iniciarà el compte enrere per a les Falles 2019!