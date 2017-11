Dansaires del Tramusser celebra el dia Mundial de la Infància amb un festival de danses

Almussafes rebrà al Grup Sargantana de València en aquest acte que se celebrarà aquest dissabte 18 de novembre a les 17.30 hores

Els participants oferiran un variat repertori en el qual s’inclourà el bolero de Castelló o el fandango d’Aiora, entre altres balls

Almussafes, a 14 de novembre de 2017. Aquest dissabte 18 de novembre a les 17.30 hores en l’Àgora del Parc Central d’Almussafes, la secció infantil de Dansaires del Tramusser oferirà un festival de dansa per a celebrar el Dia Mundial de la Infància que es commemora el pròxim dilluns 20. En el mateix intervindran, a més dels més xicotets de l’entitat, xiquets del conservatori i el Grup Infantil de Dansa Sargantana, que ha participat en nombroses trobades tant nacionals com a internacionals.

El grup Dansaires del Tramusser celebrarà el pròxim dissabte 18 de novembre el Dia Mundial de la Infància, que es commemorarà el dilluns 20, amb un festival infantil de danses en el qual els integrants més xicotets de l’entitat almussafenya oferiran als assistents un variat repertori de balls tradicionals valencians.

Els xiquets i xiquetes d’entre 5 i 15 anys Maria Baldoví, Mar Sabater, Carla García, Clara Marzal, Nina Bosch, Naomi Silvestre, Carmen Raga, Arnau Soler, Lluc Linares i Marc Linares, entre uns altres, han preparat composicions com el Bolero de Castelló, el Fandango d’Aiora, la Jota de la Serra o la Jota d’Alfarp, així com El Ramonet i Gener amb dolçaina i tabal.

En el festival, que se celebrarà a les 17.30 hores en l’Àgora del Parc Central de la localitat d’Almussafes, estaran acompanyats per alumnes del conservatori i pel grup de danses Sargantana de València, que actualment està participant amb èxit en nombrosos festivals a nivell nacional.

Grup Infantil Sargantana

Creat a l’abril de 2012 amb motiu de la seua participació en la Primera Dansà Infantil celebrada en la Plaça de la Verge de València, el Grup Infantil Sargantana, va començar actuant en presentacions falleres i festes de diferents barris de la ciutat i pobles de la Comunitat Valenciana i fins ara ha obtingut notable èxit en diferents trobades folklòriques celebrades tant a Espanya com fora del nostre país. El col•lectiu, que està dirigit per Ximo Vayá i és l’únic infantil federat, està format per 26 xiquets, els qui aquest dissabte oferiran balls del segle XVIII amb indumentària d’aquesta època.