“Decide Alfafar”,la nova plataforma de participació ciutadana

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Participació Ciutadana, ha presentat la nova Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del consistori. Amb l’objectiu d’augmentar la participació i implicar a la ciutadania en la gestió del municipi, a través de “Decide Alfafar”, les i els veïns podran realitzar propostes i votar el projecte d’inversió que rebrà la partida pressupostària.

Des d’hui i fins al 12 de novembre s’inicia la fase de presentació de projectes, en la qual poden participar les persones majors de 16 anys empadronades en el municipi, projectes que deuen donar resposta a alguna reivindicació ciutadana o suposar una millora que influïsca en la qualitat de vida de tota la ciutadania.

Els projectes d’inversió que presenten els ciutadans han de ser competència de l’ajuntament i viables tant tècnica com econòmicament. Així, les i els veïns podran realitzar propostes relatives a la creació o remodelació de noves infraestructures o zones verdes, a la construcció o reforma de les instal·lacions esportives o culturals, al desenvolupament d’aplicacions web que milloren la prestació dels serveis municipals o qualsevol iniciativa o proposta que consideren positiva per al ben comú del municipi. Les propostes que s’incloguen en la votació ciutadana prevista entre el 14 de gener i el 3 de febrer de 2019 hauran de comptar amb un mínim de 500 suports per part de la ciutadania. Les bases reguladores i el calendari previst estan disponibles en la pàgina web de l’ajuntament (http://www.alfafar.com/decidealfafar/)

Amb la nova Plataforma de Pressupostos Participatius, que se sumisca a altres actuacions com les reunions veïnals de ‘Millora el teu barri’ per a les propostes de millora dels barris d’Alfafar, l’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Participació Ciutadana, continua treballant en el foment de la implicació dels ciutadans en les decisions i gestions del municipi fent-los partícips aquesta vegada de la distribució dels recursos municipals.